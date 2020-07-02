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Курсы валют на 2 июля. Рубль ослаб к доллару и евро

02.07.2020 09:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Рубль ослаб к доллару и евро и окреп к российскому рублю. Итак, доллар сегодня - 2 рубля 42 копейки. Евро 2 рубля 72 копейки. 3 рубля 42 копейки стоят 100 российских рублей.
 
 
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Рубль ослаб к доллару и евро и окреп к российскому рублю. Итак, доллар сегодня - 2 рубля 42 копейки. Евро 2 рубля 72 копейки. 3 рубля 42 копейки стоят 100 российских рублей.
 
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