Спасибо за мир на земле

Источник материала: Чырвоны прамень

Завтра жители Чашниччины, как и всей нашей страны, торжественно и празднично отметят свой главный праздник — День Независимости Республики Беларусь. Глубоко символично, что отмечается он 3 июля — в День освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков.





Накануне и в праздничный день в городах и сёлах нашего района организуются мероприятия, посвященные знаменательному событию в жизни нашего общества. По долгу благодарной памяти мы отдаём дань глубокого уважения людям, чей героический подвиг в годы Великой Отечественной войны и сегодня служит для нас примером беззаветной любви к Отечеству, преданности родной земле.

Солдаты минувшей войны — фронтовики и партизаны, подпольщики и труженики тыла — благодаря их мужеству и несгибаемой вере, самоотверженности мы сегодня имеем счастливую возможность жить под мирным небом, творить и созидать.

Среди тех, кто с оружием в руках в годы военного лихолетия встал на защиту Родины, и житель д. Красница Виктор Фёдорович Крель.

Накануне Дня Независимости Республики Беларусь ветеран Великой Отечественной войны принимал гостей. Председатель Чашникского районного Совета депутатов А. Д. Косов от имени районной власти, председатель Иванского сельисполкома Л. В. Морозова, председатель районной ветеранской организации В. В. Коваленко в тёплой, домашней обстановке искренне поздравили Виктора Фёдоровича с Днём Независимости Республики Беларусь, вручили поздравительный адрес, подарки и цветы.

Ратный подвиг солдат минувшей войны во имя жизни на земле восхищает через десятилетия, отметил Александр Дмитриевич, обращаясь к ветерану. Мы помним, какой дорогой ценой досталась Великая Победа, мы не имеем права предать забвению героические страницы нашей истории. В знак памяти мы склоняем головы перед поколением победителей и благодарим за счастье жить под мирным небом, радоваться каждому дню.

Пожелания Александра Дмитриевича, Людмилы Васильевны и Валентины Владимировны Виктору Фёдоровичу — здоровья, тепла, уюта, любви родных и близких.

В. Ф. Крель расчувствовался, благодарил присутствующих за внимание и заботу.

Михаил ДЕРЕВЯГО.