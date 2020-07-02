В Беларуси объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз и ливней

Источник материала: Tut.by

В Беларуси объявили оранжевый уровень опасности. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромет Минприроды.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

2 июля, в четверг, до 15.00 на большей части территории страны ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

В Минске также ожидается гроза, при грозе местами по городу сильные ливни.