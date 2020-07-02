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В Беларуси объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз и ливней
02.07.2020 09:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси объявили оранжевый уровень опасности. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромет Минприроды.
2 июля, в четверг, до 15.00 на большей части территории страны ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
В Минске также ожидается гроза, при грозе местами по городу сильные ливни.
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2 июля, в четверг, до 15.00 на большей части территории страны ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с.
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