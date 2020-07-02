В Витебске и области еще несколько больниц вернулись к прежнему режиму работы

Источник материала: Tut.by

В регионе продолжают поэтапно выводить больницы из инфекционного профиля. На этой и следующей неделе ряд стационаров в районах и Витебске возвращаются к обычной работе, сообщают «Витебские вести».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

С 1 июля плановый прием пациентов начинают Бешенковичская, Россонская, Лиозненская и Миорская районные больницы. Возобновляет работу как межрайонный центр по оказанию урологической, офтальмологической и интервенционной помощи больница в Новополоцке.

На прошлой недели вернулись к оказанию профильной помощи в Верхнедвинске, Городке и Ушачах, а еще ранее — в Докшицах.

Говоря о ситуации в Орше и Полоцке, где был подъем заболеваемости, начальник облздрава Михаил Вишневецкий отметил, что сейчас там есть сдвиг в сторону снижения.

В Витебске в ближайшее время в штатном режиме начнет работать городская больница № 1.

Госпитализировать пациентов с пневмонией и COVID-19 пока будут в четыре учреждения: областные инфекционную больницу и противотуберкулезный диспансер, больницу скорой медицинской помощи, «афганский» центр (он принимает пациентов на долечивание).

На финальном этапе «ковидными» пневмониями будут заниматься только инфекционная больница и терапевтический корпус БСМП.