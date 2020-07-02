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Не очень жарко и летние дожди. Погода в Витебске на большие выходные
02.07.2020 10:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В большие выходные установится комфортная погода. Жара спадет, ожидаются короткие летние дожди,
3 июля, в пятницу, в Витебске облачно с прояснениями. Температура воздуха днем плюс 23−25 градусов. К вечеру возможна гроза.
Суббота, 4 июля, будет дождливой, воздух прогреется до +24°С.
В воскресенье, 5 июля, до 25 градусов тепла. Без осадков.
Хороших выходных, друзья!
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В большие выходные установится комфортная погода. Жара спадет, ожидаются короткие летние дожди.
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