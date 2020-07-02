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Не очень жарко и летние дожди. Погода в Витебске на большие выходные

02.07.2020 10:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В большие выходные установится комфортная погода. Жара спадет, ожидаются короткие летние дожди, прогнозирует Белгидромет.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

3 июля, в пятницу, в Витебске облачно с прояснениями. Температура воздуха днем плюс 23−25 градусов. К вечеру возможна гроза.

Суббота, 4 июля, будет дождливой, воздух прогреется до +24°С.

В воскресенье, 5 июля, до 25 градусов тепла. Без осадков.

Хороших выходных, друзья!

За точным прогнозом погоды заходи на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Витебск
 
 
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В большие выходные установится комфортная погода. Жара спадет, ожидаются короткие летние дожди.
 
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