«С детства понимала, что со мной что-то не так». История девушки с очень необычным синдромом

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Синдром Шерешевского-Тернера — это геномное заболевание, для которого характерны физические аномалии (крыловидная шея, низкий рост), задержка полового созревания, а также проблемы с внутренними органами. Помимо двух пороков сердца, сколиоза и болезни почек, у Вики сахарный диабет, который очень сильно изменил ее привычную жизнь. Девушка с самого детства понимала, что она отличается от других ребят. Она рано столкнулась с детской жестокостью и решила для себя, что здоровые люди имеют право ее оскорблять. Она пережила буллинг в школе, потом и в университете. Это история невероятно сильной духом девушки, которая, несмотря на свои врожденные аномалии, живет обыкновенной жизнью 23-летнего человека. Мы продолжаем проект «Быть молодым» , где рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства.