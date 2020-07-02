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Праздничная программа
02.07.2020 — Новости Общества | Радзiма
Источник материала: Радзiма
День Независимости Республики Беларусь 3 июля 2020 года, Глуск
10:00 — торжественный митинг на Аллее Славы;
10:20 — концерт художественной самодеятельности клубных учреждений района и детской школы искусств (городской стадион);
11:00 — мини-футбол (площадка на городском стадионе);
11:00 — детская развлекательно-игровая программа (в парке у фонтана);
12:00 — сборник мультфильмов для детей (ЦКД «Орион»);
18:00 — художественный фильм (ЦКД «Орион»);
21:00 — праздничный концерт «Привет, моя Родина!» (городской стадион);
22:50 — республиканская акция «Споем гимн вместе» (городской стадион);
23:00 — праздничный салют.
С 10:00 в районе стадиона будут работать торговая ярмарка и детские развлекательные аттракционы.
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День Независимости Республики Беларусь 3 июля 2020 года, Глуск 10:00 — торжественный митинг на Аллее Славы; 10:20 — концерт художественной самодеятельности клубных...
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