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Праздничная программа

02.07.2020 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

День Независимости Республики Беларусь 3 июля 2020 года, Глуск

10:00 — торжественный митинг на Аллее Славы;

10:20 — концерт художественной самодеятельности клубных учреждений района и детской школы искусств (городской стадион);

11:00 — мини-футбол (площадка на городском стадионе);

11:00 — детская развлекательно-игровая программа (в парке у фонтана);

12:00 — сборник мультфильмов для детей (ЦКД «Орион»);

18:00 — художественный фильм (ЦКД «Орион»);

21:00 — праздничный концерт «Привет, моя Родина!» (городской стадион);

22:50 — республиканская акция «Споем гимн вместе» (городской стадион);

23:00 — праздничный салют.

С 10:00 в районе стадиона будут работать торговая ярмарка и детские развлекательные аттракционы.

 
 
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День Независимости Республики Беларусь 3 июля 2020 года, Глуск 10:00 — торжественный митинг на Аллее Славы; 10:20 — концерт художественной самодеятельности клубных...
 
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