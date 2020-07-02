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В Минске открыли Аллею Дружбы государств - участников СНГ

02.07.2020 13:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Символ братских отношений и память для будущих поколений! Сегодня в столице открыли Аллею Дружбы государств - участников СНГ. Инициатором ее закладки стала Молдова. В торжественной церемонии, посвященной 75-летию Великой Победы, приняли участие главы всех дипмиссий Содружества, представители Исполкома СНГ, МИД нашей страны, а также руководства столицы. Сама аллея (а это 25 рябин)  отныне украшает парк Победы. И сегодня же дипломаты стран СНГ возложили цветы к подножию обелиска «Минск - город герой».

 
Теги: Минск
 
 
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Символ братских отношений и память для будущих поколений! Сегодня в столице открыли Аллею Дружбы государств - участников СНГ. Инициатором ее закладки стала...
 
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