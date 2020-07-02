ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Гомеле квартирная мошенница обманом выселила в деревенские «заброшки» несколько человек

02.07.2020 12:24 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

48-летняя жительница Гомеля придумала преступную схему по завладению мошенническим путем квартирами граждан — и привлекла к своей деятельности дочь, зятя и пожилую мать. Подробности дела рассказали в СК.


Фото: СК

В 2012 году женщина вызвалась оказать помощь в обмене четырехкомнатной квартиры супругам из Гомеля, имеющих троих взрослых детей. Она убедила семью выписаться из квартиры, пообещав взамен выгодное приобретение двух квартир в малосемейках, комнаты — и еще доплату в размере 3 тыс. долларов. За эти деньги планировали купить небольшой загородный дом. Обвиняемая организовала обмен, а также приватизацию и продажу квартиры, но обещанную доплату семья не получила.

Далее — новая история. Женщина, совместно с уже осужденным 45-летним подельником, убедили участника боевых действий в Афганистане обменять неприватизированную трехкомнатную квартиру на дом в деревне. Мужчине обещали помощь в оформлении сделок и погашение задолженности по квартплате. Ему — но без оформления права собственности — купили ветхий дом без удобств в Добрушском районе за 400 рублей. Гомельчанин отказался заселяться в заброшенную постройку — и остался ни с чем.

В конце 2014 года эту женщину рекомендовали молодой паре из Гомеля, планировавшей приобрести свое жилье, как опытного «риэлтора». Она быстро подыскала выгодный вариант: предложила купить трехкомнатную квартиру якобы своей подруги, которой срочно были нужны деньги. В результате различных «непредвиденных обстоятельств» переговоры по оформлению сделки затянулись на полтора года. За это время мужчина передал обвиняемой в общей сложности 44 тысячи долларов, но так и не стал собственником квартиры.

В 2016 году обвиняемая совместно с уже осужденным 51-летним подельником убедила еще одного потерпевшего продать за 10 тысяч долларов неприватизированную квартиру в малосемейке. Мужчина переехал в свой деревенский дом, однако денег за квартиру так и не получил. Ее тем временем приватизировали и оформили на другую женщину: вошли в доверие к одинокой гомельчанке, жившей в трехкомнатной квартире. Ее убедили в нецелесообразности оплаты коммунальных услуг за пустующие метры и предложили переехать в однушку, пообещав после оформления сделки доплатить 10 тысяч долларов. У женщины была задолженность по кредит, поэтому она согласилась на обмен. Но обещанную доплату ей так и не передали.

В середине 2016 года обвиняемая с подельником начали реализовывать еще одну незаконную сделку с недвижимостью: предложили жителю Гомеля продать родительскую квартиру в малосемейке, где проживал его неработающий брат. Ему пообещали помощь в продаже неприватизированной квартиры, приобретение деревенского дома и доплату. Братья между собой практически не общались, поэтому «обработку» жильца однушки злоумышленники взяли на себя.

Мужчина вел асоциальный образ жизни, злоупотреблял спиртными напитками. За систематическую неуплату коммунальных услуг в квартире было отключено электричество, газ и вода. Потерпевшему предложили заплатить четыре тысячи долларов за согласие на продажу квартиры и переезд в загородный дом. Но осенью 2016 года обвиняемая была задержана в России и осуждена за совершение имущественных преступлений. Отбывая наказание, женщина вовлекла в свою преступную деятельность своих родственников. В результате махинаций потерпевший утратил за собой право найма жилого помещения, квартира была приватизирована на другое лицо и продана. Злоумышленники же купили и оформили на имя его брата старый сельский дом в Речицком районе, в котором прописали обоих братьев. Потерпевший остался без собственного жилья и без денег. Мужчина был вынужден поселиться в непригодном для проживания доме, в котором отсутствовали электричество и газ.

Помимо квартирных махинаций фигурантка обвиняется в хищении денежных средств и товарно-материальных ценностей банковских учреждений путем обмана. Женщина подыскивала неработающих или злоупотребляющих спиртным лиц, и за небольшое вознаграждение просила их оформить на себя товары в рассрочку или кредиты. При необходимости она обеспечивала их фиктивными справками о месте трудоустройства и доходах. При этом платить и не собиралась, кредитные же средства похищала и тратила.

Таким образом в период с конца 2012 по ноябрь 2013 года обвиняемая завладела имуществом восьми банков на общую сумму свыше 34 тысяч рублей.

Общий ущерб, причиненный преступлениями, составил свыше 210 тысяч рублей. В ходе следствия возмещен ущерб на сумму 80 тысяч. Наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 97 тысяч рублей.

На основании собранных по делу доказательств действия 48-летней жительницы Гомеля квалифицированы как:

• ч.3 ст. 209 УК (мошенничество, совершенное группой лиц в крупном размере);

• ч.4 ст. 209 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере);

• ч.3 ст. 212 УК (хищение путем использования компьютерной техники, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации, совершенное повторно, в крупном размере).

Дочери, зятю и матери фигурантки предъявлены обвинения по ч.3 ст. 209 УК (мошенничество, совершенное группой лиц, в крупном размере).

Уголовное дело скоро рассмотрит суд.

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
В Минске мужчина хотел прыгнуть с моста. Спасти его помог водолаз, причем нырять не пришлось
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

01.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
02.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика