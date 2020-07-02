В Гомеле квартирная мошенница обманом выселила в деревенские «заброшки» несколько человек

Источник материала: Tut.by

48-летняя жительница Гомеля придумала преступную схему по завладению мошенническим путем квартирами граждан — и привлекла к своей деятельности дочь, зятя и пожилую мать. Подробности дела рассказали в СК.



Фото: СК

В 2012 году женщина вызвалась оказать помощь в обмене четырехкомнатной квартиры супругам из Гомеля, имеющих троих взрослых детей. Она убедила семью выписаться из квартиры, пообещав взамен выгодное приобретение двух квартир в малосемейках, комнаты — и еще доплату в размере 3 тыс. долларов. За эти деньги планировали купить небольшой загородный дом. Обвиняемая организовала обмен, а также приватизацию и продажу квартиры, но обещанную доплату семья не получила.

Далее — новая история. Женщина, совместно с уже осужденным 45-летним подельником, убедили участника боевых действий в Афганистане обменять неприватизированную трехкомнатную квартиру на дом в деревне. Мужчине обещали помощь в оформлении сделок и погашение задолженности по квартплате. Ему — но без оформления права собственности — купили ветхий дом без удобств в Добрушском районе за 400 рублей. Гомельчанин отказался заселяться в заброшенную постройку — и остался ни с чем.

В конце 2014 года эту женщину рекомендовали молодой паре из Гомеля, планировавшей приобрести свое жилье, как опытного «риэлтора». Она быстро подыскала выгодный вариант: предложила купить трехкомнатную квартиру якобы своей подруги, которой срочно были нужны деньги. В результате различных «непредвиденных обстоятельств» переговоры по оформлению сделки затянулись на полтора года. За это время мужчина передал обвиняемой в общей сложности 44 тысячи долларов, но так и не стал собственником квартиры.

В 2016 году обвиняемая совместно с уже осужденным 51-летним подельником убедила еще одного потерпевшего продать за 10 тысяч долларов неприватизированную квартиру в малосемейке. Мужчина переехал в свой деревенский дом, однако денег за квартиру так и не получил. Ее тем временем приватизировали и оформили на другую женщину: вошли в доверие к одинокой гомельчанке, жившей в трехкомнатной квартире. Ее убедили в нецелесообразности оплаты коммунальных услуг за пустующие метры и предложили переехать в однушку, пообещав после оформления сделки доплатить 10 тысяч долларов. У женщины была задолженность по кредит, поэтому она согласилась на обмен. Но обещанную доплату ей так и не передали.

В середине 2016 года обвиняемая с подельником начали реализовывать еще одну незаконную сделку с недвижимостью: предложили жителю Гомеля продать родительскую квартиру в малосемейке, где проживал его неработающий брат. Ему пообещали помощь в продаже неприватизированной квартиры, приобретение деревенского дома и доплату. Братья между собой практически не общались, поэтому «обработку» жильца однушки злоумышленники взяли на себя.

Мужчина вел асоциальный образ жизни, злоупотреблял спиртными напитками. За систематическую неуплату коммунальных услуг в квартире было отключено электричество, газ и вода. Потерпевшему предложили заплатить четыре тысячи долларов за согласие на продажу квартиры и переезд в загородный дом. Но осенью 2016 года обвиняемая была задержана в России и осуждена за совершение имущественных преступлений. Отбывая наказание, женщина вовлекла в свою преступную деятельность своих родственников. В результате махинаций потерпевший утратил за собой право найма жилого помещения, квартира была приватизирована на другое лицо и продана. Злоумышленники же купили и оформили на имя его брата старый сельский дом в Речицком районе, в котором прописали обоих братьев. Потерпевший остался без собственного жилья и без денег. Мужчина был вынужден поселиться в непригодном для проживания доме, в котором отсутствовали электричество и газ.

Помимо квартирных махинаций фигурантка обвиняется в хищении денежных средств и товарно-материальных ценностей банковских учреждений путем обмана. Женщина подыскивала неработающих или злоупотребляющих спиртным лиц, и за небольшое вознаграждение просила их оформить на себя товары в рассрочку или кредиты. При необходимости она обеспечивала их фиктивными справками о месте трудоустройства и доходах. При этом платить и не собиралась, кредитные же средства похищала и тратила.

Таким образом в период с конца 2012 по ноябрь 2013 года обвиняемая завладела имуществом восьми банков на общую сумму свыше 34 тысяч рублей.

Общий ущерб, причиненный преступлениями, составил свыше 210 тысяч рублей. В ходе следствия возмещен ущерб на сумму 80 тысяч. Наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 97 тысяч рублей.

На основании собранных по делу доказательств действия 48-летней жительницы Гомеля квалифицированы как:

• ч.3 ст. 209 УК (мошенничество, совершенное группой лиц в крупном размере);

• ч.4 ст. 209 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере);

• ч.3 ст. 212 УК (хищение путем использования компьютерной техники, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации, совершенное повторно, в крупном размере).

Дочери, зятю и матери фигурантки предъявлены обвинения по ч.3 ст. 209 УК (мошенничество, совершенное группой лиц, в крупном размере).

Уголовное дело скоро рассмотрит суд.