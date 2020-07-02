|
В Гомеле заменят более 200 лифтов. Ищите свой адрес в списке
02.07.2020 13:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле в нынешнем году за счет бюджетных средств планируют заменить более 200 лифтов,
В Советском районе лифты заменят в домах:
— пр. Речицкий, 132 — 4 лифта;
— пр. Речицкий, 72 — 3 лифта;
— пр. Речицкий, 70 — 6 лифтов;
— ул. Б. Хмельницкого, 120, 1−3 корпуса — 3 лифта;
— ул. 70 лет БССР, 13 — 3 лифта;
— ул. 70 лет БССР, 17 — 5 лифтов;
— ул. 70 лет БССР, 1 — 4 лифта;
— ул. 70 лет БССР, 11 — 3 лифта
— ул. 70 лет БССР, 15 — 3 лифта;
— ул. Давыдовская, 6 — 2 лифта;
— ул. Косарева, 6 — 2 лифта;
— ул. Косарева, 6а- 1 лифт;
— ул. 70 лет БССР, 25 — 3 лифта.
Новобелицкий район:
— ул. 1-я Техническая, 52 — 3 лифта;
— ул. Жемчужная, 20а — 1 лифт.
Железнодорожный район:
— ул. Рогачевская, 20 — 2 лифта;
— ул. Советская, 97, к.3 — 6 лифтов;
— ул. Н. Полесская, 36 — 3 лифта;
— ул. Н. Полесская, 38 — 2 лифта;
— ул. Огоренко, 19 — 2 лифта;
— ул. Свиридова, 16а — 2 лифта;
— ул. Юбилейная, 40 — 2 лифта;
— ул. Свиридова, 1 — 4 лифта;
— ул. Свиридова, 1, к.2 — 5 лифтов;
— ул. Свиридова, 11 — 7 лифтов;
— ул. Советская, 163 — 1 лифт;
— ул. Советская, 198 — 1 лифт;
— ул. М. Богдановича, 20 — 7 лифтов;
— ул. Осипова, 1 — 5 лифтов;
— ул. Осипова, 3 — 5 лифтов;
— ул. Осипова, 5 — 5 лифтов;
— ул. Осипова, 7 — 2 лифта;
— ул. Осипова, 9 — 2 лифта;
— ул. Осипова, 11 — 2 лифта;
— ул. Осипова, 15 — 6 лифтов;
— ул. Ефремова, 2 — 2 лифта;
— ул. Ефремова, 6 — 4 лифта;
— ул. Ефремова, 10, корпуса 1−3 — 6 лифтов;
— ул. Карастояновой, 2 — 3 лифта;
— ул. Карастояновой, 4 — 2 лифта;
— ул. Карастояновой, 6 — 2 лифта;
— ул. Карастояновой, 12 — 1 лифт;
— ул. Фадеева, 3, корпуса 1−2 — 6 лифтов;
— ул. 8-я Иногородняя, 2, к.11 — 1 лифт;
— ул. Г. Подпольщиков, 19 — 10 лифтов;
— ул. 8-я Иногородняя, 2, к.13 — 3 лифта;
— ул. Фадеева, 19 — 3 лифта;
— ул. Маневича, 2 — 1 лифт;
— ул. Сухова, 15 — 3 лифта.
Центральный район:
— ул. Карповича, 21 — 2 лифта.
Ранее, напомним,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже идут работы по монтажу 26 лифтов.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)