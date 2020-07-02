ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Гомеле заменят более 200 лифтов. Ищите свой адрес в списке

02.07.2020 13:36 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гомеле в нынешнем году за счет бюджетных средств планируют заменить более 200 лифтов, сообщает «Белка». Ищите свой адрес в списках. Уже смонтирована 51 подъемная машина, из них введены в эксплуатацию 38. Идут работы по монтажу 26 лифтов.


Pixabay

В Советском районе лифты заменят в домах:

— пр. Речицкий, 132 — 4 лифта;

— пр. Речицкий, 72 — 3 лифта;

— пр. Речицкий, 70 — 6 лифтов;

— ул. Б. Хмельницкого, 120, 1−3 корпуса — 3 лифта;

— ул. 70 лет БССР, 13 — 3 лифта;

— ул. 70 лет БССР, 17 — 5 лифтов;

— ул. 70 лет БССР, 1 — 4 лифта;

— ул. 70 лет БССР, 11 — 3 лифта

— ул. 70 лет БССР, 15 — 3 лифта;

— ул. Давыдовская, 6 — 2 лифта;

— ул. Косарева, 6 — 2 лифта;

— ул. Косарева, 6а- 1 лифт;

— ул. 70 лет БССР, 25 — 3 лифта.

Новобелицкий район:
— ул. Головачёва, 10 — 3 лифта;

— ул. 1-я Техническая, 52 — 3 лифта;

— ул. Жемчужная, 20а — 1 лифт.

Железнодорожный район:

— ул. Рогачевская, 20 — 2 лифта;

— ул. Советская, 97, к.3 — 6 лифтов;

— ул. Н. Полесская, 36 — 3 лифта;

— ул. Н. Полесская, 38 — 2 лифта;

— ул. Огоренко, 19 — 2 лифта;

— ул. Свиридова, 16а — 2 лифта;

— ул. Юбилейная, 40 — 2 лифта;

— ул. Свиридова, 1 — 4 лифта;

— ул. Свиридова, 1, к.2 — 5 лифтов;

— ул. Свиридова, 11 — 7 лифтов;

— ул. Советская, 163 — 1 лифт;

— ул. Советская, 198 — 1 лифт;

— ул. М. Богдановича, 20 — 7 лифтов;

— ул. Осипова, 1 — 5 лифтов;

— ул. Осипова, 3 — 5 лифтов;

— ул. Осипова, 5 — 5 лифтов;

— ул. Осипова, 7 — 2 лифта;

— ул. Осипова, 9 — 2 лифта;

— ул. Осипова, 11 — 2 лифта;

— ул. Осипова, 15 — 6 лифтов;

— ул. Ефремова, 2 — 2 лифта;

— ул. Ефремова, 6 — 4 лифта;

— ул. Ефремова, 10, корпуса 1−3 — 6 лифтов;

— ул. Карастояновой, 2 — 3 лифта;

— ул. Карастояновой, 4 — 2 лифта;

— ул. Карастояновой, 6 — 2 лифта;

— ул. Карастояновой, 12 — 1 лифт;

— ул. Фадеева, 3, корпуса 1−2 — 6 лифтов;

— ул. 8-я Иногородняя, 2, к.11 — 1 лифт;

— ул. Г. Подпольщиков, 19 — 10 лифтов;

— ул. 8-я Иногородняя, 2, к.13 — 3 лифта;

— ул. Фадеева, 19 — 3 лифта;

— ул. Маневича, 2 — 1 лифт;

— ул. Сухова, 15 — 3 лифта.

Центральный район:

— ул. Карповича, 21 — 2 лифта.

Ранее, напомним, сообщали о том, что почти все новые лифты оборудованы системами видеонаблюдения — это заметно снижает риски порчи и вандализма, также положительно сказывается на безопасности.

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
В Минске открыли Аллею Дружбы государств - участников СНГ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

01.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
02.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика