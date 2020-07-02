В Гомеле заменят более 200 лифтов. Ищите свой адрес в списке

Источник материала: Tut.by

В Гомеле в нынешнем году за счет бюджетных средств планируют заменить более 200 лифтов, сообщает «Белка». Ищите свой адрес в списках. Уже смонтирована 51 подъемная машина, из них введены в эксплуатацию 38. Идут работы по монтажу 26 лифтов.



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В Советском районе лифты заменят в домах:

— пр. Речицкий, 132 — 4 лифта;

— пр. Речицкий, 72 — 3 лифта;

— пр. Речицкий, 70 — 6 лифтов;

— ул. Б. Хмельницкого, 120, 1−3 корпуса — 3 лифта;

— ул. 70 лет БССР, 13 — 3 лифта;

— ул. 70 лет БССР, 17 — 5 лифтов;

— ул. 70 лет БССР, 1 — 4 лифта;

— ул. 70 лет БССР, 11 — 3 лифта

— ул. 70 лет БССР, 15 — 3 лифта;

— ул. Давыдовская, 6 — 2 лифта;

— ул. Косарева, 6 — 2 лифта;

— ул. Косарева, 6а- 1 лифт;

— ул. 70 лет БССР, 25 — 3 лифта.

Новобелицкий район:

— ул. Головачёва, 10 — 3 лифта;

— ул. 1-я Техническая, 52 — 3 лифта;

— ул. Жемчужная, 20а — 1 лифт.

Железнодорожный район:

— ул. Рогачевская, 20 — 2 лифта;

— ул. Советская, 97, к.3 — 6 лифтов;

— ул. Н. Полесская, 36 — 3 лифта;

— ул. Н. Полесская, 38 — 2 лифта;

— ул. Огоренко, 19 — 2 лифта;

— ул. Свиридова, 16а — 2 лифта;

— ул. Юбилейная, 40 — 2 лифта;

— ул. Свиридова, 1 — 4 лифта;

— ул. Свиридова, 1, к.2 — 5 лифтов;

— ул. Свиридова, 11 — 7 лифтов;

— ул. Советская, 163 — 1 лифт;

— ул. Советская, 198 — 1 лифт;

— ул. М. Богдановича, 20 — 7 лифтов;

— ул. Осипова, 1 — 5 лифтов;

— ул. Осипова, 3 — 5 лифтов;

— ул. Осипова, 5 — 5 лифтов;

— ул. Осипова, 7 — 2 лифта;

— ул. Осипова, 9 — 2 лифта;

— ул. Осипова, 11 — 2 лифта;

— ул. Осипова, 15 — 6 лифтов;

— ул. Ефремова, 2 — 2 лифта;

— ул. Ефремова, 6 — 4 лифта;

— ул. Ефремова, 10, корпуса 1−3 — 6 лифтов;

— ул. Карастояновой, 2 — 3 лифта;

— ул. Карастояновой, 4 — 2 лифта;

— ул. Карастояновой, 6 — 2 лифта;

— ул. Карастояновой, 12 — 1 лифт;

— ул. Фадеева, 3, корпуса 1−2 — 6 лифтов;

— ул. 8-я Иногородняя, 2, к.11 — 1 лифт;

— ул. Г. Подпольщиков, 19 — 10 лифтов;

— ул. 8-я Иногородняя, 2, к.13 — 3 лифта;

— ул. Фадеева, 19 — 3 лифта;

— ул. Маневича, 2 — 1 лифт;

— ул. Сухова, 15 — 3 лифта.

Центральный район:

— ул. Карповича, 21 — 2 лифта.

Ранее, напомним, сообщали о том, что почти все новые лифты оборудованы системами видеонаблюдения — это заметно снижает риски порчи и вандализма, также положительно сказывается на безопасности.