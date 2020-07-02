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Возложением цветов и концертами отметят День Независимости Беларуси в Пинске
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Источник материала:
Полесская правда
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- 10.00 – 15.00 – возложение цветов к Мемориальному комплексу освободителей Пинска в городском парке культуры и отдыха имени Краснознаменной Днепровской флотилии;
- 15.00 – 17.00 – концертная программа на площадке у Пинского городского Дома культуры;
- 15.00 – 17.00 – концертная программа на площадке возле Пинского городского центра культуры и творчества;
- 19.00 – 21.00 – концертная программа на Пинской пешеходке (улица Ленина);
- 20.30 – 22.00 – концертная программа городского духового оркестра на площадке в парке культуры и отдыха имени Краснознаменной Днепровской флотилии;
- 22.55 – патриотическая акция «Споем гимн вместе!».
Пинчан и гостей города горисполком приглашает принять участие во всех праздничных мероприятиях самостоятельно в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения.
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