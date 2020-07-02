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Возложением цветов и концертами отметят День Независимости Беларуси в Пинске

02.07.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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  • 10.00 – 15.00 – возложение цветов к Мемориальному комплексу освободителей Пинска в городском парке культуры и отдыха имени Краснознаменной Днепровской флотилии;
  • 15.00 – 17.00 – концертная программа на площадке у Пинского городского Дома культуры;
  • 15.00 – 17.00 – концертная программа на площадке возле Пинского городского центра культуры и творчества;
  • 19.00 – 21.00 – концертная программа на Пинской пешеходке (улица Ленина);
  • 20.30 – 22.00 – концертная программа городского духового оркестра на площадке в парке культуры и отдыха имени Краснознаменной Днепровской флотилии;
  • 22.55 – патриотическая акция «Споем гимн вместе!».

Пинчан и гостей города горисполком приглашает принять участие во всех праздничных мероприятиях самостоятельно в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения.

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