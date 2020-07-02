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Белтелерадиокомпания ведет подготовку к праздничному вещанию 3 июля

02.07.2020 16:22 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В День Независимости новости на "Беларусь 1"выйдут в расширенном формате - эфиры будут вестись из крупнейшей студии медиахолдинга "600 метров". В эти минуты там проходит монтаж оборудования. Дополнительно устанавливаются светодиодные люстры, экраны, полы. Именно оттуда завтра будет поступать вся оперативная информация о торжествах по случаю Дня Независимости. 

Зрителей ожидают сразу пять информационных каналов продолжительностью в час - в 9, 12, 15, 18 и в 21 час. Запланированы тематические сюжеты, телемосты и прямые включения. Также студию посетят гости - медиаперсоны Беларуси. 

Специально ко Дню Независимости Агентство теленовостей подготовило ролики "Это мы! Это про нас!". Они расскажут про самые знаковые объекты, возведенные или восстановленные за годы суверенитета. В праздничном эфире покажут проект "Мы – белорусы!" - это шесть серий о наших соотечественниках, которые верны своему делу, от комбайнера до медика. 

Зрителей также ожидают ролики "Наша техника", которые продемонстрируют достижения промышленных гигантов нашей страны - МТЗ, “Штадлера”, БелАЗа. В эфире "Беларусь 1" белорусов поздравят президенты Сербии и Молдовы и другие известные зарубежные политики.

 
Теги: Новости
 
 
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В День Независимости новости на "Беларусь 1"выйдут в расширенном формате - эфиры будут вестись из крупнейшей студии медиахолдинга "600 метров". В эти минуты там...
 
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