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Молодые парламентарии Гродненщины стали депутатами Молодежного совета при Национальном собрании Республики Беларусь

03.07.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Молодые парламентарии Гродненщины стали депутатами Молодежного совета при Национальном собрании Республики Беларусь

В Минске избрали первый состав Молодежного совета при Национальном собрании Беларуси.

В совокупности в него вошли 70 молодых людей в возрасте от 18 до 31 года, представляющих все регионы страны и город Минск.
Участие в первом заседании приняли 10 представителей активной молодежи Гродненщины из числа студентов гродненских вузов и молодых специалистов в области культуры, здравоохранения, экономики и бизнеса.
Молодые парламентарии Гродненщины стали депутатами Молодежного совета при Национальном собрании Республики Беларусь
 Целью Молодежного совета является содействие деятельности Национального собрания Республики Беларусь в области законодательного регулирования прав и законных интересов молодежи. Для молодежи это уникальная возможность проявить себя через реализацию инициатив и участие в законодательной деятельности, – считает  руководитель делегации Гродненской области Татьяна Осмоловская– Хочется сказать, что мы испытываем гордость за нашу молодежь, ведь это эрудированные, ответственные, креативные ребята, которых наверняка ждет достойная дорога в профессиональной сфере и общественной деятельности.
 
Молодые парламентарии Гродненщины стали депутатами Молодежного совета при Национальном собрании Республики Беларусь

Организаторы подготовили для юных парламентариев насыщенную программу. В первой половине дня прошла встреча Председателя Совета республики Национального собрания Республики Беларусь Натальи Качановой с членами Молодежного совета при Национальном собрании, а также заседание комиссий Молодежного совета.
Молодые парламентарии Гродненщины стали депутатами Молодежного совета при Национальном собрании Республики Беларусь

Вечером ребята поучаствуют в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь.

#молодежь #молодежный парламент

Служба информации «ГП»

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске избрали первый состав Молодежного совета при Национальном собрании Беларуси. В совокупности в него вошли 70 молодых людей в
 
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