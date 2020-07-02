Молодые парламентарии Гродненщины стали депутатами Молодежного совета при Национальном собрании Республики Беларусь

Источник материала: Полымя





В Минске избрали первый состав Молодежного совета при Национальном собрании Беларуси.

В совокупности в него вошли 70 молодых людей в возрасте от 18 до 31 года, представляющих все регионы страны и город Минск

Участие в первом заседании приняли 10 представителей активной молодежи Гродненщины из числа студентов гродненских вузов и молодых специалистов в области культуры, здравоохранения, экономики и бизнеса.





– Целью Молодежного совета является содействие деятельности Национального собрания Республики Беларусь в области законодательного регулирования прав и законных интересов молодежи. Для молодежи это уникальная возможность проявить себя через реализацию инициатив и участие в законодательной деятельности, – считает руководитель делегации Гродненской области Татьяна Осмоловская. – Хочется сказать, что мы испытываем гордость за нашу молодежь, ведь это эрудированные, ответственные, креативные ребята, которых наверняка ждет достойная дорога в профессиональной сфере и общественной деятельности.









встреча Председателя Совета республики Национального собрания Республики Беларусь Натальи Качановой с членами Молодежного совета при Национальном собрании, а также заседание комиссий Молодежного совета. Организаторы подготовили для юных парламентариев насыщенную программу. В первой половине дня прошлаПредседателя Совета республики Национального собрания Республики Беларусь Натальи Качановой с членами Молодежного совета при Национальном собрании, а также заседание комиссий Молодежного совета.





Вечером ребята поучаствуют в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь.

#молодежь #молодежный парламент