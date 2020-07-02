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Министерство жилищного хозяйства установило периодичность уборки подъездов многоквартирных домов

02.07.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Министерство жилищного хозяйства установило периодичность уборки подъездов многоквартирных домов
Постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства № 7 от 12 июня, которое опубликовано на Национальном правовом портале, установлен перечень работ по санитарному содержанию вспомогательных помещений многоквартирного жилого дома и периодичность их выполнения.

 

Перечнем определены:

  • сухая уборка на первых этажах и кабин лифтов — не менее 2 раз в неделю;
  • сухая уборка подъездов жилых домов без лифтов — не менее 1 раза в неделю;
  • сухая уборка подъездов жилых домов с лифтами — не менее 2 раз в месяц;
  • мойка подъездов жилых домов без лифтов — не менее 2 раз месяц;
  • мойка подъездов жилых домов с лифтами — не менее 1 раза в месяц;
  • мойка кабин лифтов — не менее 1 раза в месяц;
  • влажная протирка стен, дверей, плафонов, отопительных приборов, обметание пыли с потолков — 1 раз в год;
  • уборка подвала, подполья, чердака, технического этажа — не менее 1 раза в год;
  • мойка окон — 1 раз в год;
  • очистка доски объявлений — 1 раз в неделю;
  • дезинфекция, дезинсекция и дератизация — по мере необходимости.

Настоящее постановление вступило в силу после официального опубликования.

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