Министерство жилищного хозяйства установило периодичность уборки подъездов многоквартирных домов

Постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства № 7 от 12 июня, которое опубликовано на Национальном правовом портале, установлен перечень работ по санитарному содержанию вспомогательных помещений многоквартирного жилого дома и периодичность их выполнения.
Перечнем определены:
сухая уборка на первых этажах и кабин лифтов — не менее 2 раз в неделю;
сухая уборка подъездов жилых домов без лифтов — не менее 1 раза в неделю;
сухая уборка подъездов жилых домов с лифтами — не менее 2 раз в месяц;
мойка подъездов жилых домов без лифтов — не менее 2 раз месяц;
мойка подъездов жилых домов с лифтами — не менее 1 раза в месяц;
мойка кабин лифтов — не менее 1 раза в месяц;
влажная протирка стен, дверей, плафонов, отопительных приборов, обметание пыли с потолков — 1 раз в год;
уборка подвала, подполья, чердака, технического этажа — не менее 1 раза в год;
мойка окон — 1 раз в год;
очистка доски объявлений — 1 раз в неделю;
дезинфекция, дезинсекция и дератизация — по мере необходимости.
Настоящее постановление вступило в силу после официального опубликования.