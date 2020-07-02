«Минскводоканал» сделал интерактивную карту с результатами проб воды, а потом удалил ее - из-за ошибок

Источник материала: Tut.by

«Минскводоканал» обнародовал данные о результатах проб воды в районах столицы, которые пострадали от недавних проблем с водоснабжением . Соответствующая интерактивная карта была представлена на официальном сайте организации. Вскоре ее удалили. Как пояснили в «Минскводоканале», из-за ошибок.



Скриншот с сайта «Минскводоканала»

На интерактивной карте можно было ознакомиться с результатами проб воды в пострадавших от некачественного водоснабжения районах, которые включают различные показатели, в том числе содержание аммиака и нефтепродуктов, остаточный хлор и другие. Где-то исследования были подробными, где-то указаны лишь результаты на запах и визуальное состояние воды.

В данных по районам указали дату и время, а также адрес, где проводился отбор. Кроме зафиксированных показателей по разным параметрам, для сравнения были указаны также и их допустимые значения. Большинство показателей, согласно данным организации, находятся в пределах нормы.

В некоторых районах, как, например, по улицам Янки Мавра и Волоха, согласно карте, было зафиксировано превышение допустимых значений по содержанию в воде аммиака, а в большинстве проб до сих пор выделяется «землистый» или «хлорно-землистый» запах. Как оказалось, эти данные не соответствуют действительности.

— Разработчик неправильно перенес цифры из таблиц лабораторных исследований. В результате получилось, что по нескольким адресам мы увидели превышения по аммиаку. На самом деле, начиная с тех дней, когда у нас был снят запрет по использованию воды для питьевых нужд, не было зафиксировано ни одного нестандарта по всем проверенным показателям — в том числе аммиак, и запах, и остальное. Извиняемся за некорректное внесение данных разработчиком.

Сейчас разработчик будет корректировать карту с учетом наших лабораторных данных, прокомментировала ситуацию заместитель начальника производства «Минскводопровод» Наталья Сазанова.

Пока карту с ошибками удалили с сайта «Минскводоканала».