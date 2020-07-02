На какие проблемы в Минской области власти стоит обратить внимание? Можно высказаться TUT

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 1 июля подписал распоряжение «О дополнительных мерах по решению актуальных вопросов жизнедеятельности населения». По сообщению пресс-службы президента, комплекс мер основан на вопросах, которые люди задавали сборщикам подписей за Лукашенко. От жителей Минской области в список вошли шесть проблем . Вы тоже думаете, что это самое важное, что нужно срочно решить в регионе? Или вам есть что предложить еще?



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В пресс-службе сообщили, что во время сбора подписей за Александра Лукашенко от населения было получено много вопросов (напомним, сообщалось о собранных 2 млн подписей). В результате выработали меры по решению наиболее актуальных вопросов.

Итак, жители Минщины предлагали:

построить детсад и школу в Фаниполе, школу — в Столбцах;

построить ФОК в Дзержинске и Старых Дорогах (тут с бассейном);

построить бассейн в Узде;

построить сады в Любани, агрогородке Михановичи, поселке Дружный;

открыть детский сад — начальную школу в микрорайоне № 11 Восточный в Молодечно;

открыть новое здание поликлиники УЗ «Несвижская центральная районная больница» в Несвиже.

Обеспечивать выполнение распоряжения будет Совет министров и местные власти.

Единственные ли это важные проблемы в регионе и на что власти, по-вашему мнению, нужно еще обратить внимание? Давайте обсудим в комментариях.