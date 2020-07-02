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Кондрусевич: Выборы, должны быть честными, свободными и справедливыми
02.07.2020 16:18 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Выборы должны быть свободными и справедливыми и проходить в атмосфере взаимоуважения. Об этом во время
— Из Евангелия мы знаем, что Иисус усмирил бурю на море и сказал апостолам не бояться и настежь открыть двери наших сердец Иисусу. Чтобы он был в нас и в нашем народе. который выбирает свое будущее. Корабль, имя которому Беларусь, сегодня находится в возмущенном социально-политическими волнами море. Грядущие выборы, должны быть честными, свободными и справедливыми. Они должны пройти в духе взаимоуважения между разными общественными и политическими силами.
Заложенный творцом в человеческой природе принцип свободной воли, предусматривает принцип свободы выбора, что будет способствовать так необходимой в наше время консолидации нашего общества.
Согласно учению святого Иоанна Павла II в разнородности должно проявляться единство во имя достижения общего добра для нашей родины имя которой Беларусь. Поэтому не бойтесь трудностей, — сказал Кондрусевич.
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Выборы должны быть свободными и справедливыми и проходить в атмосфере взаимоуважения. Об этом во время торжеств в Будславе заявил глава Католического костела в...
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