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Кондрусевич: Выборы, должны быть честными, свободными и справедливыми

02.07.2020 16:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Выборы должны быть свободными и справедливыми и проходить в атмосфере взаимоуважения. Об этом во время торжеств в Будславе заявил глава Католического костела в Беларуси, митрополит Кондрусевич.


Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

— Из Евангелия мы знаем, что Иисус усмирил бурю на море и сказал апостолам не бояться и настежь открыть двери наших сердец Иисусу. Чтобы он был в нас и в нашем народе. который выбирает свое будущее. Корабль, имя которому Беларусь, сегодня находится в возмущенном социально-политическими волнами море. Грядущие выборы, должны быть честными, свободными и справедливыми. Они должны пройти в духе взаимоуважения между разными общественными и политическими силами.

Заложенный творцом в человеческой природе принцип свободной воли, предусматривает принцип свободы выбора, что будет способствовать так необходимой в наше время консолидации нашего общества.

Согласно учению святого Иоанна Павла II в разнородности должно проявляться единство во имя достижения общего добра для нашей родины имя которой Беларусь. Поэтому не бойтесь трудностей, — сказал Кондрусевич.

 
 
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Выборы должны быть свободными и справедливыми и проходить в атмосфере взаимоуважения. Об этом во время торжеств в Будславе заявил глава Католического костела в...
 
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