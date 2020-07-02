В Дубровенском районе за 10 дней утонуло два человека

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





В Витебской области с начала года растет количество погибших в озерах и реках. По итогам пяти месяцев утонули 25 человек (за аналогичный период прошлого года — 19). По состоянию на конец июня количество жертв перешагнуло три десятка.

По информации помощника прокурора Дубровенского района Ксении Поцкалевой, печальную статистику гибели людей на воде пополнили и жители Дубровенского района. Только за последний месяц в водоемах района утонуло два человека.

Так, в минувшую субботу, 27 июня, около 11 часов, мужчина, 1965 года рождения, будучи в состоянии алкогольного опьянения, полез купаться в искусственный водоем, расположенный вблизи г. Дубровно и утонул.

По своей причине аналогичный факт утопления имел место 16 июня. Около 19 часов женщина решила освежиться после работы на приусадебном участке в сажалке, расположенной возле одного из домов в д. Буда Дубровенского района.













С целью обеспечения безопасности населения проводятся рейды в местах массового отдыха людей для предотвращения чрезвычайных ситуаций.

Так, в ходе этих мероприятий специалисты проверили спасательную станцию ОСВОД на наличие необходимого спасательного имущества, средств визуального наблюдения и связи, оборудование пунктов медпомощи, а также создание условий для безопасного отдыха детей, организации плавания в специально отведенных местах.

На городском пляже спасатели совместно с работниками правопорядка и корреспондентом районной газеты провели профилактическую работу в излюбленных местах отдыха жителей Дубровенского района, рассказывая отдыхающим о правилах поведения на водоемах, а также недопущении распития спиртных напитков на пляжах и нахождения в воде в состоянии алкогольного опьянения.













Всем участникам мероприятия также были вручены памятки по безопасному отдыху вблизи водоемов.

Любое мероприятие имеет свои рамки, за которыми каждый несет ответственность за свою жизнь и здоровье, за безопасность своих близких и спокойствие родных. Будьте осторожны и берегите себя!

Елена КОРСАКОВА.