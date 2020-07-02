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В Дубровенском районе за 10 дней утонуло два человека

02.07.2020 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

В Дубровенском районе за 10 дней утонуло два человека

В Витебской области с начала года растет количество погибших в озерах и реках. По итогам пяти месяцев утонули 25 человек (за аналогичный период прошлого года — 19). По состоянию на конец июня количество жертв перешагнуло три десятка.
По информации помощника прокурора Дубровенского района Ксении Поцкалевой, печальную статистику гибели людей на воде пополнили и жители Дубровенского района. Только за последний месяц в водоемах района утонуло два человека.
Так, в минувшую субботу, 27 июня, около 11 часов, мужчина, 1965 года рождения, будучи в состоянии алкогольного опьянения, полез купаться в искусственный водоем, расположенный вблизи г. Дубровно и утонул.
По своей причине аналогичный факт утопления имел место 16 июня. Около 19 часов женщина решила освежиться после работы на приусадебном участке в сажалке, расположенной возле одного из домов в д. Буда Дубровенского района.

В Дубровенском районе за 10 дней утонуло два человека


В Дубровенском районе за 10 дней утонуло два человека

С целью обеспечения безопасности населения проводятся рейды в местах массового отдыха людей для предотвращения чрезвычайных ситуаций.
Так, в ходе этих мероприятий специалисты проверили спасательную станцию ОСВОД на наличие необходимого спасательного имущества, средств визуального наблюдения и связи, оборудование пунктов медпомощи, а также создание условий для безопасного отдыха детей, организации плавания в специально отведенных местах.
На городском пляже спасатели совместно с работниками правопорядка и корреспондентом районной газеты провели профилактическую работу в излюбленных местах отдыха жителей Дубровенского района, рассказывая отдыхающим о правилах поведения на водоемах, а также недопущении распития спиртных напитков на пляжах и нахождения в воде в состоянии алкогольного опьянения.


В Дубровенском районе за 10 дней утонуло два человека


В Дубровенском районе за 10 дней утонуло два человека

Всем участникам мероприятия также были вручены памятки по безопасному отдыху вблизи водоемов.
Любое мероприятие имеет свои рамки, за которыми каждый несет ответственность за свою жизнь и здоровье, за безопасность своих близких и спокойствие родных. Будьте осторожны и берегите себя!
Елена КОРСАКОВА.

 
 
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В Витебской области с начала года растет количество погибших в озерах и реках. По итогам пяти месяцев утонули 25 человек
 
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