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Александр Богданович: Я вижу, что у нас сделано всё. Наш вид спорта не обижен ничем

02.07.2020 17:46 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Олимпийский чемпион Александр Богданович рассказал о поддержке спортсменов со стороны государства. 

"Я вижу, что у нас сделано всё. Наш вид спорта не обижен ничем. У нас появились два гребных канала. Гребные базы появляются, идут спортсмены, хороший тренерский штаб у нас. Спорт, однозначно, формирует гражданскую позицию. Физическая культура - это культура жизни, культура здорового образа жизни. После тренировки ты мыслишь здраво, все эмоции негативные уходят. Формируется мнение. Я думаю, что это всё из семьи", - сказал Богданович.

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Олимпийский чемпион Александр Богданович рассказал о поддержке спортсменов со стороны государства.  "Я вижу, что у нас сделано всё. Наш вид спорта не обижен...
 
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