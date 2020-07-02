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Александр Богданович: Я вижу, что у нас сделано всё. Наш вид спорта не обижен ничем
02.07.2020 17:46 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОлимпийский чемпион Александр Богданович рассказал о поддержке спортсменов со стороны государства.
"Я вижу, что у нас сделано всё. Наш вид спорта не обижен ничем. У нас появились два гребных канала. Гребные базы появляются, идут спортсмены, хороший тренерский штаб у нас. Спорт, однозначно, формирует гражданскую позицию. Физическая культура - это культура жизни, культура здорового образа жизни. После тренировки ты мыслишь здраво, все эмоции негативные уходят. Формируется мнение. Я думаю, что это всё из семьи", - сказал Богданович.
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Олимпийский чемпион Александр Богданович рассказал о поддержке спортсменов со стороны государства. "Я вижу, что у нас сделано всё. Наш вид спорта не обижен...
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