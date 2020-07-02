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Сегодня озвучат имена победителей проекта "Символы моей страны"

02.07.2020 16:22 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Музее современной белорусской государственности пройдет церемония награждения участников творческого проекта "Символы моей страны". Стартовал конкурс несколько месяцев назад, и за это время атрибуты суверенитета - герб и флаг - с оглядкой на эталон представили около 80 человек. Призов в разных номинациях удостоят  два десятка работ. Имена победителей озвучат сегодня.

Согласно положению конкурса, работы победителей пополнят фондовую коллекцию и перейдут в собственность Музея современной белорусской государственности.

 
 
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В Музее современной белорусской государственности пройдет церемония награждения участников творческого проекта "Символы моей страны". Стартовал конкурс...
 
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