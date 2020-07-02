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Сегодня озвучат имена победителей проекта "Символы моей страны"
02.07.2020 16:22 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Музее современной белорусской государственности пройдет церемония награждения участников творческого проекта "Символы моей страны". Стартовал конкурс несколько месяцев назад, и за это время атрибуты суверенитета - герб и флаг - с оглядкой на эталон представили около 80 человек. Призов в разных номинациях удостоят два десятка работ. Имена победителей озвучат сегодня.
Согласно положению конкурса, работы победителей пополнят фондовую коллекцию и перейдут в собственность Музея современной белорусской государственности.
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В Музее современной белорусской государственности пройдет церемония награждения участников творческого проекта "Символы моей страны". Стартовал конкурс...
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