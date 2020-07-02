Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сегодня озвучат имена победителей проекта "Символы моей страны" В Музее современной белорусской государственности пройдет церемония награждения участников творческого проекта "Символы моей страны". Стартовал конкурс...

В Музее современной белорусской государственности пройдет церемония награждения участников творческого проекта "Символы моей страны". Стартовал конкурс несколько месяцев назад, и за это время атрибуты суверенитета - герб и флаг - с оглядкой на эталон представили около 80 человек. Призов в разных номинациях удостоят два десятка работ. Имена победителей озвучат сегодня.Согласно положению конкурса, работы победителей пополнят фондовую коллекцию и перейдут в собственность Музея современной белорусской государственности.