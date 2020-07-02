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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тренеры и спортсмены возложили цветы к памятнику жертвам Масюковщинского лагеря смерти Спортсмены отдают дань памяти тем, кто воевал за освобождение Беларуси. Члены национальной сборной по велоспорту - в их числе триумфатор Европейских игр Татьяна...

Спортсмены отдают дань памяти тем, кто воевал за освобождение Беларуси. Члены национальной сборной по велоспорту - в их числе триумфатор Европейских игр Татьяна Шаракова, тренеры и спортсмены училища олимпийского резерва возложили цветы к памятнику жертвам Масюковщинского лагеря смерти. За годы войны здесь погибли более 80 тысяч военнопленных.Такие акции уже традиционные. Спортсмены не только посещают мемориалы, но и работают на их благоустройстве.