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Тренеры и спортсмены возложили цветы к памятнику жертвам Масюковщинского лагеря смерти

02.07.2020 16:22 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Спортсмены отдают дань памяти тем, кто воевал за освобождение Беларуси. Члены национальной сборной по велоспорту - в их числе триумфатор Европейских игр Татьяна Шаракова, тренеры и спортсмены училища олимпийского резерва возложили цветы к памятнику жертвам Масюковщинского лагеря смерти. За годы войны здесь погибли более 80 тысяч военнопленных.

Наталья Цилинская, председатель Белорусской федерации велосипедного спорта: "Мне кажется, нет, наверное, ни одной семьи у нас, кого не затронула война. И у меня в том числе, у меня бабушки и дедушки воевали, партизанили, и очень у многих такая же ситуация. А как нашим детям узнать про то, кем были их бабушки с дедушками? Только по нашим рассказам, только по тому, что мы им передадим. Ни для кого не секрет, что погибшие, умершие наши родственники живы до тех пор, пока мы о них помним".

Такие акции уже традиционные. Спортсмены не только посещают мемориалы, но и работают на их благоустройстве.

 
 
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Спортсмены отдают дань памяти тем, кто воевал за освобождение Беларуси. Члены национальной сборной по велоспорту - в их числе триумфатор Европейских игр Татьяна...
 
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