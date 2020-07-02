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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Орден Матери получили 37 женщин Минской области Буквально час назад в Национальной библиотеке высокую награду - орден Матери - получили мамы пятерых и более детей из всей Минской области. Торжественный прием...

Буквально час назад в Национальной библиотеке высокую награду - орден Матери - получили мамы пятерых и более детей из всей Минской области. Торжественный прием многодетных женщин, удостоенных указом Президента ордена Матери, прошел с участием председателя Миноблисполкома Александра Турчина. Ордена и цветы получили 37 многодетных матерей из 16 районов центрального региона.Сегодня в Минской области 18,5 тысячи многодетных семей, в которых воспитывается 60 тысяч детей.