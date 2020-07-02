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С 26 июня по 5 июля на территории Могилёвской области Госавтоинспекция проводит профилактические мероприятия

02.07.2020 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

С 26 июня по 5 июля на территории Могилёвской области Госавтоинспекцией  проводится комплекс надзорных и профилактических мероприятий по предупреждению ДТП, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения, а также выявление и пресечение фактов управления транспортом водителями, не имеющими права управления.

Благополучие и спокойствие в любом обществе зависит от соблюдения установленных норм каждым гражданином в отдельности. Это касается и безопасности дорожного движения, где всем участникам необходимо следовать установленным нормам и правилам. Ведь даже самое незначительное отступление от них может привести к непоправимому. В данном случае, речь идет о тех, кто, вопреки закону, садится за руль, находясь в состоянии алкогольного опьянения и (или) не имея водительского удостоверения, и мало кто из них задумывается о последствиях.

На территории Глусского района за 6 месяцев текущего года выявлено 17 водителей за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, из которых 1 по ст. 317- 1 УК Республики Беларусь. Еще 52 человека нарушили ПДД тем, что были за рулем, не имея водительского удостоверения.

За 5 месяцев 2020 года на дорогах Могилёвской области по вине нетрезвых водителей произошло 17 аварий, в которых пострадали 23 человека.

Пьяный водитель за рулем автомобиля – это чрезвычайное происшествие. Он создает угрозу для жизни и здоровья всех участников дорожного движения. Водители, садящиеся за руль в нетрезвом виде, да еще и не имеющие права управления, – многократно увеличенная опасность. Такие поездки заканчиваются серьезными ДТП с тяжелыми последствиями.

Вечером 14 мая вблизи деревни Шапчицы Могилевского района 50-летний могилевчанин, управляя автомобилем Mercedes Benz, при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Volkswagen Transporter», который двигался попутно и совершал поворот налево. В результате ДТП Mercedes съехал в кювет и перевернулся набок. В ДТП травмы получили 2 пассажирки Mercedes и 41-летний водитель Volkswagen. В момент совершения ДТП водитель автомобиля Mercedes находился в состоянии алкогольного опьянения.

Многие думают, что маленькая доза алкоголя не сыграет отрицательной роли при управлении автомобилем. Но это не так! Алкоголь в любом случае оказывает негативное воздействие на мозг и поведение водителя.

Ответственность за езду в нетрезвом виде составляет от 50 до 100 базовых величин с лишением прав сроком на 3 года (ст.18.16 ч.1 КоАП Республики Беларусь). Такое же наказание грозит за отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения. За повторное в течение года подобное нарушение – уголовное дело и конфискация транспортного средства (ст.3171 ч.1 УК).

С начала года по вине «бесправников» в области произошло 15 ДТП, в которых 2 человека погибли и 20 получили травмы.

Испытывая судьбу, люди, лишенные прав, либо не получавшие их вовсе, садятся за руль и совершают ДТП, последствия которых зачастую необратимы.

Ночью 21 февраля в Шкловском районе 27-летний житель деревни Городище, проезжая на автомобиле Ford по автодороге Княжицы – Горки – Ленино, не выбрал безопасную скорость движения, потерял контроль над управлением автомобиля, съехал в кювет и врезался в придорожное дерево. Водитель получил травмы, с которыми был госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы. Следует отметить, что водительского удостоверения мужчина не имеет и ранее его не получал.

Не останавливает «бесправников» ни последствия, ни внушительный размер штрафных санкций. Нарушение закона в первый раз обойдется такому водителю штрафом в размере до 20 базовых величин (ст.18.19 ч.1 КоАП). За те же действия, совершенные повторно в течение года, придется уплатить до 50 базовых величин. Помимо штрафа ч.2 ст. 18.19 КоАП Республики Беларусь предусматривает и взыскание в виде административного ареста до 15 суток.

Водители без прав должны еще раз задуматься о той опасности, которую они могут принести, сев за руль. Ведь каждый человек, управляющий автомобилем, должен иметь на это документ – водительское удостоверение!

Госавтоинспекция напоминает всем, что своевременное информирование милиции о фактах управления автомобилем водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, или лицом, не имеющим права управления, помогает избежать ДТП и сохранить человеческие жизни. Позвонив в милицию, следует сообщить место или направление движения автомобиля, цвет, регистрационный знак, марку машины.

Наберите 102! И спасите от необдуманных действий того, кто сел или собирается сесть за руль, будучи нетрезвым или не имея прав!

Отделение по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилёвского облисполкома

 
 
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С 26 июня по 5 июля на территории Могилёвской области Госавтоинспекцией  проводится комплекс надзорных и профилактических мероприятий по предупреждению ДТП,...
 
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