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Белорусы присоединились к празднованию Дня вышиванки в соцсетях

02.07.2020 17:46 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Орнамент наших предков отражает черты менталитета белорусов, гостеприимство и семейные ценности.  Особо отмечают интернет-пользователи. Свои фотографии в одежде с национальным орнаментом они активно публикуют с хетшегами #вышиванка и #деньвышиванки.
 
 
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Орнамент наших предков отражает черты менталитета белорусов, гостеприимство и семейные ценности.  Особо отмечают интернет-пользователи. Свои фотографии в одежде...
 
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