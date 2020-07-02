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Белорусы присоединились к празднованию Дня вышиванки в соцсетях
02.07.2020 17:46 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОрнамент наших предков отражает черты менталитета белорусов, гостеприимство и семейные ценности. Особо отмечают интернет-пользователи. Свои фотографии в одежде с национальным орнаментом они активно публикуют с хетшегами #вышиванка и #деньвышиванки.
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Орнамент наших предков отражает черты менталитета белорусов, гостеприимство и семейные ценности. Особо отмечают интернет-пользователи. Свои фотографии в одежде...
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