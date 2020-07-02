Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Открыта самая тяжелая землеподобная планета В созвездии Печи астрономы открыли самую крупную из известных науке экзопланет, которая в 39 раз тяжелее Земли. Эта планета представляет собой оголенное ядро...

В созвездии Печи астрономы открыли самую крупную из известных науке экзопланет, которая в 39 раз тяжелее Земли. Эта планета представляет собой оголенное ядро газового гиганта, с которого ее звезда "содрала" все внешние оболочки.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите