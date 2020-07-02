Глава Московского района встретилась с местными жителями. Главные темы: вода, выборы, сквер

Источник материала: Tut.by

1 июля в столичной школе № 105 прошла встреча жителей района с главой администрации Московского района Татьяной Колядко. Местных интересовали вопросы воды, формирования участковых избирательных комиссий для подсчета голосов на выборах, а также будущее Грушевского сквера.



Фото: Тамара Хамицевич, «Минск-Новости»

Встреча в актовом зале школы началась в 18.30. Сначала 50 минут глава района показывала слайд-шоу и рассказывала об успехах района, его инфраструктуре, образовании, количестве жителей и учащихся. По ее словам, эту информацию сложно найти. Примерно в 19.30 люди стали задавать вопросы. Зал был почти полон.

Выборы, формирование членов в УИК, подписи избирателей

Молодой мужчина из зала сказал, что он работает предпринимателем. Он одним из первых задал вопрос, что глава района думает о забракованных подписях за альтернативных кандидатов. Напомним, в Московском районе Минска избирательная комиссия по итогам двух проверок не признала 30 341 подпись за Виктора Бабарико.

— Избирательное право у нас ничем не нарушено. По подписям — этим вопросом я не занимаюсь. Всегда хорошо работать там, где каждый занимается своим делом, которое его интересует, где он профессионал. У нас есть комиссия, которая занималась функциями по контролю подписей. Я не могу их комментировать и в них сомневаться — это компетентные люди.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Местная жительница задала вопрос по формированию участковых избирательных комиссий.

— Мои соседи выдвигали активных защитников Грушевского сквера. Поясните, почему эти достойные люди, которые имеют опыт работы в государственном, частном секторе, которые имеют по несколько высших образований, которые тратили свое личное время, чтобы все мы имели Грушевский сквер, почему они недостойны, по мнению наших чиновников, считать наши голоса? Почему в комиссиях представлены только учителя?

— Зачитываются все характеристики, где-то кто-то уже сталкивался, видят и ответственность и гражданскую позицию каждого из сотрудников. Не просто так избираются. <…> Если человек профессионал и он качественно и хорошо отрабатывает… Я хочу сказать, на любой работе мы всегда ценим ответственность, трудолюбие, честность, порядочность. Вы живете в великолепном микрорайоне, для вас создаются все великолепные блага, — ответила Колядко.

— Вопрос по кандидатуре Бычика Виталия . Мы на видео видим, как три человека поднимают руки «за», а потом слышим, что один был «за» (на видео — три было «за», ноль «против», девять «воздержались», для протокола продиктовали «за» — один, «против» — два, «воздержалось» — шесть". — Прим. TUT.BY). Поясните это, пожалуйста.

— Я знаю, что по нему был суд. Если бы были какие-то нарушения… В протоколе было указано, что три человека «за» и есть. Вполне возможна любая усталость. Мы отработали с 9 утра и до 9 вечера. Нарушений в суде не выявлено, — сказала Колядко.

Вопросы о плохой воде: «Кожа чешется до сих пор»

Местные жители также задавали вопросы о детских поликлиниках в районе — их, по мнению участников встречи, не хватает. Спрашивали и про Грушевский сквер , озеленение, благоустройство. В 20.00 глава района начала аплодировать всем собравшимся, благодарить и говорить, что встреча закончена.

Люди не отступали и продолжали задавать вопросы.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Одна из жительниц улицы Волоха рассказала: после недавних проблем вода стала хуже, а питьевые цистерны больше не приезжают. Из зала доносится, что на улице Куприянова такая же история.

— Целую неделю, начиная со среды, вода не улучшается. Водоканал и МЧС воду больше не подвозят. Речь не идет об употреблении воды, невозможно принимать гигиенические процедуры — кожа чешется до сих пор, целую неделю. Можно ли попросить администрацию организовать подвоз питьевой воды?

Директор ЖКХ № 1 Московского района Григорий Казунко ответил, что директор «Минскводоканала» сам отвозил пробы воды с улицы Волоха в санстанцию. Эта вода соответствует нормам, резюмирует директор.

Женщина говорит, что набрала воды перед выходом и готова ее предложить директору:

— Президент же вам сказал, будете пить сами.



Директор ЖКХ № 1 Московского района Григорий Казунко

— Спасибо большое, — отказался Казунко.

Он отчитался, какие меры приняли коммунальники, когда случилась авария на «Минскводоканале». По его словам, сейчас нет оснований привозить питьевую воду в цистернах.

Колядко рассказывала, что на Волоха дополнительно отправят службы МЧС для слива воды. Глава района пообещала, что отправят и водовоз, а там, где проблемы с водой — пробы возьмет санстанция. В конце встречи Колядко сказала:

— За неудобства — наши извинения.

Встреча завершилась, когда, к удивлению многих присутствующих, одна из женщин поднялась, поблагодарила «Зеленстрой» за клумбы и вдруг сказала:

— Татьяна Ивановна, можно закончить нашу встречу?.

Напомним , до этого 24 июня встречу с главой района Сергеем Шкрудневым провели во Фрунзенском районе. Там людей также интересовали вопросы проблемной воды, формирования УИК, а также скандальное обсуждение кандидатов в комиссию для подсчета голосов на выборах. Четких ответов на свои вопросы жители района не получили, не говоря об извинениях.