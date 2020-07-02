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Глава Московского района встретилась с местными жителями. Главные темы: вода, выборы, сквер
02.07.2020 16:54 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
1 июля в столичной школе № 105 прошла встреча жителей района с главой администрации Московского района Татьяной Колядко. Местных интересовали вопросы воды, формирования участковых избирательных комиссий для подсчета голосов на выборах, а также будущее Грушевского сквера.
Встреча в актовом зале школы началась в 18.30. Сначала 50 минут глава района показывала слайд-шоу и рассказывала об успехах района, его инфраструктуре, образовании, количестве жителей и учащихся. По ее словам, эту информацию сложно найти. Примерно в 19.30 люди стали задавать вопросы. Зал был почти полон.
Выборы, формирование членов в УИК, подписи избирателей
Молодой мужчина из зала сказал, что он работает предпринимателем. Он одним из первых задал вопрос, что глава района думает о забракованных подписях за альтернативных кандидатов. Напомним, в Московском районе Минска избирательная комиссия по итогам двух проверок
— Избирательное право у нас ничем не нарушено. По подписям — этим вопросом я не занимаюсь. Всегда хорошо работать там, где каждый занимается своим делом, которое его интересует, где он профессионал. У нас есть комиссия, которая занималась функциями по контролю подписей. Я не могу их комментировать и в них сомневаться — это компетентные люди.
Местная жительница задала вопрос по формированию участковых избирательных комиссий.
— Мои соседи выдвигали активных защитников Грушевского сквера. Поясните, почему эти достойные люди, которые имеют опыт работы в государственном, частном секторе, которые имеют по несколько высших образований, которые тратили свое личное время, чтобы все мы имели Грушевский сквер, почему они недостойны, по мнению наших чиновников, считать наши голоса? Почему в комиссиях представлены только учителя?
— Зачитываются все характеристики, где-то кто-то уже сталкивался, видят и ответственность и гражданскую позицию каждого из сотрудников. Не просто так избираются. <…> Если человек профессионал и он качественно и хорошо отрабатывает… Я хочу сказать, на любой работе мы всегда ценим ответственность, трудолюбие, честность, порядочность. Вы живете в великолепном микрорайоне, для вас создаются все великолепные блага, — ответила Колядко.
— Вопрос по кандидатуре
— Я знаю, что по нему был суд. Если бы были какие-то нарушения… В протоколе было указано, что три человека «за» и есть. Вполне возможна любая усталость. Мы отработали с 9 утра и до 9 вечера. Нарушений в суде не выявлено, — сказала Колядко.
Вопросы о плохой воде: «Кожа чешется до сих пор»
Местные жители также задавали вопросы о детских поликлиниках в районе — их, по мнению участников встречи, не хватает. Спрашивали и про
Люди не отступали и продолжали задавать вопросы.
Одна из жительниц улицы Волоха рассказала: после недавних проблем вода стала хуже, а питьевые цистерны больше не приезжают. Из зала доносится, что на улице Куприянова такая же история.
— Целую неделю, начиная со среды, вода не улучшается. Водоканал и МЧС воду больше не подвозят. Речь не идет об употреблении воды, невозможно принимать гигиенические процедуры — кожа чешется до сих пор, целую неделю. Можно ли попросить администрацию организовать подвоз питьевой воды?
Директор ЖКХ № 1 Московского района Григорий Казунко ответил, что директор «Минскводоканала» сам отвозил пробы воды с улицы Волоха в санстанцию. Эта вода соответствует нормам, резюмирует директор.
Женщина говорит, что набрала воды перед выходом и готова ее предложить директору:
— Президент же вам сказал, будете пить сами.
— Спасибо большое, — отказался Казунко.
Он отчитался, какие меры приняли коммунальники, когда случилась авария на «Минскводоканале». По его словам, сейчас нет оснований привозить питьевую воду в цистернах.
Колядко рассказывала, что на Волоха дополнительно отправят службы МЧС для слива воды. Глава района пообещала, что отправят и водовоз, а там, где проблемы с водой — пробы возьмет санстанция. В конце встречи Колядко сказала:
— За неудобства — наши извинения.
Встреча завершилась, когда, к удивлению многих присутствующих, одна из женщин поднялась, поблагодарила «Зеленстрой» за клумбы и вдруг сказала:
— Татьяна Ивановна, можно закончить нашу встречу?.
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30 июня в столичной школе № 9 прошла встреча жителей района с главой администрации Татьяной Колядко
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