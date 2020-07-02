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В Гомеле открыли обновленную улицу Шевченко
02.07.2020 17:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Гомеле торжественно открыли реконструированную улицу Шевченко. Ее протяженность - полтора километра, а история насчитывает полтора века. В 50-х годах улица была переименована в честь поэта Тараса Шевченко. Транспортная магистраль пролегает возле стратегически важных объектов: железнодорожного и автовокзалов. После обновления она стала в два раза шире.
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В Гомеле торжественно открыли реконструированную улицу Шевченко. Ее протяженность - полтора километра, а история насчитывает полтора века. В 50-х годах улица была...
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