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Синоптики объявили оранжевый уровень на День Независимости и рассказали, каким будет июль

02.07.2020 18:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На пятницу, 3 июля, синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за грозы. Дождливой будет и суббота. Лишь в воскресенье погода исправится, но не везде, сообщает Белгидромет. В целом же, по прогнозу синоптиков, июль ожидается теплее обычного на 1−2 градуса.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В пятницу утром и днем во многих районах республики ожидаются грозы. В дневные часы при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с, по юго-восточной половине в отдельных районах сильные дожди и град. В Минске также ожидается гроза, местами по городу сильные дожди. Температура воздуха минимальная ночью +14… +20°С, максимальная днем +20… +26°С, по юго-востоку +27…+31°С.

4 июля будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории республики, днем преимущественно по юго-востоку пройдут кратковременные дожди. В юго-восточных районах местами грозы, ночью сильные дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью от +12°С по северо-западу до +20°С по юго-востоку страны, днем +21… +27°С.

В воскресенье ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью по юго-востоку, а днем в северо-западных районах республики кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный, западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +11… +16°С, по юго-востоку до +18°С, днем +23… +29°С.

В начале следующей недели атмосферное давление подрастет, и короткие летние дожди ожидаются только местами. Температура воздуха 6 июля минимальная ночью +12… +18°С, максимальная днем +25… +31°С, по северо-западу прохладнее +22… +24°С.

Июньские рекорды

Минувший июнь, несмотря на пару периодов кратковременных похолоданий, оказался теплым. Среднемесячная температура воздуха на 2−4° превысила норму. Максимальная температура июня была зарегистрирована 11 июня на метеостанции Жлобин — 34,4°С. На метеостанциях Лепель, Марьина Горка и Могилев были превышены месячные температурные рекорды.

На большей части территории страны выпало в среднем около 1,5 июньской нормы осадков. В лидерах метеостанция Березинский заповедник, что в Витебской области, здесь выпало 2,5 месячной нормы осадков. Минимум дождей выпало на юго- востоке Гомельской области.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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В целом же, по прогнозу синоптиков, июль ожидается теплее обычного на 1−2 градуса.
 
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