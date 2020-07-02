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Новые ясли-сад открылись в Минске

02.07.2020 18:56 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В столице продолжается марафон подарков ко Дню Независимости. Так, сегодня для жителей Первомайского района открыли новые ясли-сад. Дошкольное учреждение рассчитано на 265 мальчиков и девочек. Набор будет осуществляться в 14 групп, в том числе есть и специализированные - для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и трудностями в обучении. В новом садике - бассейн, игровые комнаты, спортивные залы и компьютерный класс. Дошкольное учреждение разместилось в новом микрорайоне столицы, что позволит жителям решить вопрос шаговой доступности. Первых воспитанников здесь примут 1 сентября.

Открывать социально значимые объекты накануне 3 Июля - добрая традиция. Главный критерий при строительстве объектов - сделать жизнь местных жителей более комфортной.

 
 
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В столице продолжается марафон подарков ко Дню Независимости. Так, сегодня для жителей Первомайского района открыли новые ясли-сад. Дошкольное учреждение...
 
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