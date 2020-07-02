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В День белорусской вышиванки народные гуляния развернулись в формате оупен-эйра у Дворца спорта

02.07.2020 20:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В торжестве задействованы сотни ремесленников и талантливая, инициативная молодежь со всех уголков страны. Мастер-классы, боди-арт, выступления артистов и народных коллективов, фотозоны, город мастеров и фуд-корт с национальными блюдами. В эти минуты продолжается флешмоб в соцсетях "Я в вышиванке" с розыгрышем пригласительных билетов на праздник "Купалье" ("Александрия собирает друзей"). Гуляния по случаю Дня вышиванки в историческом сердце столицы запланированы до самого вечера - всех гостей оупен-эйра "День вышиванки" ждет фолк-дискотека "Вышиванка.by".
 
 
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В торжестве задействованы сотни ремесленников и талантливая, инициативная молодежь со всех уголков страны. Мастер-классы, боди-арт, выступления артистов и...
 
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