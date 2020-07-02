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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Во Дворце Республики проходит торжественное собрание по случаю 3 Июля Во Дворце Республики начинается торжественное собрание, посвященное Дню Независимости Беларуси. Его традиционно проводят в канун главного государственного...

Во Дворце Республики начинается торжественное собрание, посвященное Дню Независимости Беларуси. Его традиционно проводят в канун главного государственного праздника. Среди приглашенных - заслуженные люди страны, руководители госорганов, директора предприятий, парламентарии и представители молодежи. Почетные гости - ветераны, те, кто завоевал для нас Победу и независимость страны. Сегодняшняя встреча - повод сказать о самом важном - о мирной и свободной жизни. Эта тема будет ключевой и в большом праздничном концерте, который продолжит официальную часть.