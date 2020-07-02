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За личные достижения в профессии вручили государственные награды во Дворце Независимости

02.07.2020 19:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Более тысячи лет белорусы шли к своей независимости. Суверенитет мы заслужили без крови и потрясений. Мы выбрали свой путь и продолжим ему следовать, чего бы это ни стоило: без навязываний извне, исключительно так, как хотим сами.

Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости. Его традиционно проводят накануне 3 Июля. Глава государства подчеркнул, что День Независимости - главный государственный праздник - стал символом свободы белорусского народа, который победил смерть в самой страшной войне в истории человечества. В новейшее время нашему поколению выпала честь реализовать право на государственный суверенитет и независимость. 

За личные достижения в профессии вручили государственные награды во Дворце Независимости


Среди приглашенных - заслуженные люди страны, руководители госорганов, директора предприятий, парламентарии и представители молодежи. Почетные гости – ветераны, те, кто завоевал для нас Победу и независимость страны. Сегодня время ставит белорусский народ перед новым вызовом. Вызовом, который испытывает на прочность многие государства и союзы.

Президент: Мир на грани смены эпох


Сегодняшняя встреча - повод сказать о самом важном - о мирной и свободной жизни, сохранить которую в наших силах. Эта тема стала ключевой и в большом праздничном концерте, который продолжил официальную часть. Это именно тот путь, который выбрал белорусский народ и по которому движется, создавая свою новейшую историю.

 
 
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Более тысячи лет белорусы шли к своей независимости. Суверенитет мы заслужили без крови и потрясений. Мы выбрали свой путь и продолжим ему следовать, чего бы это ни...
 
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