«Девочка уже не дышала». Нашлись мужчины, которые спасли тонувшего ребенка в Новополоцке

Источник материала: Tut.by

На озере Люхово в Новополоцке 26 июня едва не произошла беда. Пятилетняя девочка купалась и начала тонуть . Ранее сообщалось, что девочку спас один мужчина, но выяснилось, что трагедии не случилось благодаря нескольким отдыхающим. Портал Gorod214.by поговорил с Сергеем Коломийцем, который вынес ребенка из воды, и Игорем Сидоровым — одним из тех, кто его реанимировал.



Озеро Люхово

— Я отдыхал в тот день на Люхово вместе с 7-летней дочкой. На озере было много людей. Обратил внимание на девочку, которая, как показалось, плавает под водой. Я еще подумал: «Такая маленькая, а так хорошо плавает». Но спустя минуту дочка подсказала, что с этой девочкой что-то случилось, — рассказывает работник локомотивного депо в Полоцке Сергей Коломиец.

Тогда мужчина увидел, что ребенок лежит на воде лицом вверх с открытыми глазами:

— Помчался к девочке и бегом понес ее на берег. Там помогали уже и другие люди. Еле смогли открыть ребенку рот, чтобы сделать искусственное дыхание. Делали и массаж сердца.



Игорь Сидоров, фото из личного архива

Дальнейшие события воспроизводит машинист компрессорных установок на заводе «Полимир» Игорь Сидоров:

— Я отдыхал на озере с супругой. Все произошло примерно в начале третьего. Мы обернулись на крик с озера и увидели мужчину, бегущего на берег. На руках он нес девочку, просил о помощи. На берегу мужчина положил ребенка на траву. Подбежали я и еще один или два парня. Девочка не подавала признаков жизни, дыхания и пульса не было.

Мы уложили девочку на ровную поверхность, разжали ей зубки. Парень держал голову, а я начал делать искусственный массаж сердца. Вскоре у крошки начала выходить вода из легких, появился пульс. Она начала кашлять и задышала. Мы переложили ее на бочок, чтобы вышла вся вода. Потом искусственным путем вызвали рвоту, чтобы полностью очистить от воды и желудок. Наглоталась, бедняжка, много воды. Ее укутали в полотенце, и так она лежала до приезда медиков. Скорая, к слову, приехала быстро.

Когда девочка заговорила, то назвала свое имя — Амира.

— Теперь с ней уже все хорошо, как мне сказали, — говорит Игорь Сидоров.

По словам мужчины, девочка была на озере со своим 9-летним братом. Мальчик рассказал взрослым, что мама и бабушка не знали, что они с сестренкой ушли на водоем.

И Сергей, и Игорь не считают себя героями. Говорят, что просто оказались в нужном месте в нужное время. Как реанимировать человека, знают из инструктажей, которые проводят у них на работе.

Обстоятельства произошедшего с 5-летней Амирой выясняют представители горисполкома и комиссии по делам несовершеннолетних.