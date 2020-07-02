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Президент: Белорусский народ достоин вершить свою судьбу
02.07.2020 21:02 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБолее тысячи лет белорусы шли к своей независимости. Суверенитет мы заслужили без крови и потрясений. Мы выбрали свой путь и продолжим ему следовать, чего бы это ни стоило: без навязываний извне, исключительно так, как хотим сами.
Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости. Его традиционно проводят накануне 3 Июля. Глава государства подчеркнул, что День Независимости - главный государственный праздник - стал символом свободы белорусского народа, который победил смерть в самой страшной войне в истории человечества. В новейшее время нашему поколению выпала честь реализовать право на государственный суверенитет и независимость.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Амаль тысячу гадоў выразнікамі нашай волі на беларускай зямлі былі выключна каранаваныя асобы. І толькі ў ХХ стагоддзі на адвечнае пытанне "А хто там ідзе?" знайшоўся лёсавызначальны адказ. У вельмі складаных умовах трох рэвалюцый, Першай сусветнай і Грамадзянскай войнаў на гістарычную сцэну падняўся беларускі народ - мудры і цягавіты працаўнік, праўдзівы абаронца і захавальнік Радзімы. Народ, які фактычна і быў гаспадаром гэтай зямлі, таму што ў жудасныя часы ўсіх войнаў (якіх было нямала) ён самааддана ўставаў на абарону Бацькаўшчыны і заўсёды ведаў, хто яе вораг. Нават не маючы палітычнай самастойнасці, стагоддзямі жывучы пад уціскам культурнай, канфесійнай, палітычнай экспансіі, ён здолеў захаваць сваю этнічную самабытнасць і традыцыі. А гэта і ёсць незалежнасць - тая самая найвялікшая прага да сапраўднай волі, якая жыве ў сэрцы. Яна і дапамагае нам захаваць сувязь з продкамі, роднай зямлёй, зберагчы нацыянальную ідэнтычнасць, веру і мову. Менавіта сэрцам беларускі народ заўсёды выбіраў гістарычны шлях і тым самым даказаў, што заслугоўвае суверэннага права вяршыць свой лёс. І мы і толькі мы будзем вяршыць гэты лёс на гэтым кавалку зямлі".
Среди приглашенных - заслуженные люди страны, руководители госорганов, директора предприятий, парламентарии и представители молодежи. Почетные гости – ветераны, те, кто завоевал для нас Победу и независимость страны. Сегодня время ставит белорусский народ перед новым вызовом. Вызовом, который испытывает на прочность многие государства и союзы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: ""Мир на грани смены эпох, которая снова разделит его историю на до и после. И каждый мыслящий человек задается сегодня вопросом: какое место в геополитическом пространстве в ближайшем будущем займет Беларусь? Не будет вопроса: "Хто мы? А хто там ідзе?", а будет один вопрос: "Где мы? Где наше место?". Место наше здесь, и чего бы нам ни стоило, нам надо отстоять это место. Оно принадлежит уже не столько нам, сколько нашим детям.
В мире идет борьба. Жесткая, даже жестокая. За территорию, ресурсы, рынки сбыта, за историческое наследие и сферы влияния. Мы впервые за всю историю независимости под прессом беспрецедентного информационного давления. Вы это видите. На кону безопасность людей и суверенитет государства. Я говорю прямо и без двойных смыслов: уже через месяц мы будем определять судьбу нашей страны. Если только мы пойдем по навязанным сценариям вслед за теми, кем руководят заграничные кукловоды, перестанем быть белорусами. Белорусами, которые в самые трудные времена выходили победителями. Белорусами, которые всегда относились с большим уважением к тому, что было сделано предшественниками. Белорусами, которые всегда опирались на исконные традиции в культурной, научной, производственной, политической и общественной жизни страны. Сегодня как никогда мы должны крепко держать в руках свое прошлое, настоящее и, главное, будущее. Мы должны сохранить суверенитет страны".
Президент: Мир на грани смены эпох
Сегодняшняя встреча - повод сказать о самом важном - о мирной и свободной жизни, сохранить которую в наших силах. Эта тема стала ключевой и в большом праздничном концерте, который продолжил официальную часть. Это именно тот путь, который выбрал белорусский народ и по которому движется, создавая свою новейшую историю.
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Более тысячи лет белорусы шли к своей независимости. Суверенитет мы заслужили без крови и потрясений. Мы выбрали свой путь и продолжим ему следовать, чего бы это ни...
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