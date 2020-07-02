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Проект "Сделано!". О достижениях Беларуси за годы суверенитета - завтра на "Беларусь1"
02.07.2020 22:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗавтра - в День Независимости - в эфире
Первая серия Агентства теленовостей посвящена машиностроениюПервая серия Агентства теленовостей посвящена машиностроению и тому пути, который прошла отрасль, начиная с первых лет независимости. От костров в заводских цехах и голодающих рабочих до современных машин, которые знают на всех континентах планеты. Сегодня каждый десятый трактор в мире – "Беларус". БелАЗы занимают почти треть мирового рынка! А электробусы, созданные в Минске, перевозят жителей европейских городов. Белорусские машины полностью закрывают свой рынок и продаются более чем в 80 странах.
Для удобства телезрителей "Беларусь 1",
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Завтра - в День Независимости - в эфире "Беларусь 1" состоится премьера нового совместного проекта белорусских телеканалов "Сделано!". Мы покажем лучшие достижения...
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