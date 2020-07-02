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Накануне Дня Независимости в Беларуси продолжается марафон подарков

02.07.2020 22:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Это уже стало доброй традицией - перед праздником открывать социально значимые объекты. И для многих они долгожданные. Для жителей Первомайского района столицы сегодня открыли новые ясли-сад, которые уже с конца августа начнут принимать малышей. В Гомеле  после реконструкции заработала обновленная магистраль, а в Национальной библиотеке многодетные мамы получили личные награды. Главные подарки в репортаже собрал Александр Лучонок.


Новые ясли-сад в Минске рассчитаны на 265 мест 

За последние несколько лет этот жилой квартал в Первомайском районе столицы преобразился до неузнаваемости. Разросся новостройками, параллельно появляются кафе, магазины, зеленые зоны для отдыха. В перспективе здесь будет жить до 20 тысяч человек. В микрорайоне пускают корни в основном молодые семьи. Кажется, здесь создано все для качественной жизни. Однако до этого дня все же был нюанс: в шаговой доступности не было детского сада. 

Накануне Дня Независимости в Беларуси продолжается марафон подарков


Новый сад рассчитан на 265 мест. Это 14 групп. В том числе будут организованы и специализированные для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и ребят с трудностями в обучении. В конце августа для самых маленьких учеников организуют адаптационные занятия. А уже в начале сентября объект заработает полноценно. 
С дошколятами будут заниматься около четырех десятков педагогов: воспитатели, преподаватели музыки, дефектологи, психологи. Индивидуальный подход — залог хорошего воспитания ребенка, рассказывают специалисты. Ведь дети здесь будут, по сути, расти и проводить до 12 часов пять дней в неделю. 

Настроение для детей создает яркий декор, игрушки, а родителей радуют отделка (просторные спальные комнаты в светлых цветах) и безопасность пребывания их малышей. В садике оборудована система видеонаблюдения, а территория ограждена высоким забором. Что касается обучения, есть музыкальный и компьютерный классы. В погоне за знаниями не забыли и о спорте. Оборудован тренажерный зал, несколько игровых площадок на открытом воздухе и просторный бассейн. 


Обновленный детский сад открыли под Брестом

Открывать социально значимые объекты в преддверии 3 Июля - давняя традиция. Критерий при выборе подарка один - жизнь белорусов должна стать комфортнее. Так, в деревне Скоки, известной на всю страну благодаря усадьбе рода Немцевичей, сделали реконструкцию детского сада. Ведь всего 35 мест для активно развивающегося агрогородка и соседних населенных пунктов крайне мало. Теперь здесь смогут разместить 175 малышей. 
Шаговая доступность дошкольного образования - приоритет развития регионов. Поэтому в Брестской области уже ведутся предпроектные работы по строительству нового крупного комплекса детский сад – начальная школа на почти 500 мест в деревне Тельмы. И не исключено, что для местных жителей он станет уже следующим подарком.
 

Орденом Матери наградили 37 женщин Минской области


Вообще День Независимости - праздник как в целом общества, так и отдельно каждого из нас, наших побед и достижений. Орден Матери - награда, которая олицетворяет независимую женщину. По правилам орден носят на левой стороне груди - ближе к сердцу. Знак душевных переживаний, усилий и глубины эмоций, которые вложили в воспитание. Почетный символ труда мам, которые вырастили больше пяти детей. Торжественная церемония объединила 37 многодетных героинь - каждая не скрывала эмоций. 

В Гомеле открыли обновленную улицу Шевченко 

Предпраздничная атмосфера сегодня окутала всю страну. В Гомеле подарка к празднику особенно ждали водители. Реконструированную улицу Шевченко, которая пролегает возле железнодорожного и автовокзалов, наконец открыли. Изношенная магистраль стала шире в два раза, а количество полос увеличилось до четырех.

Радовать белорусов накануне 3 Июля - уже не только добрая традиция

Повод еще раз подчеркнуть нашу независимость. А реконструированные и новые улицы, школы, детские сады - словно символ того, что белорусы умеют сохранять наследие старшего поколения и качественно его приумножать для комфортной жизни будущих жителей нашей страны. 

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Это уже стало доброй традицией - перед праздником открывать социально значимые объекты. И для многих они долгожданные. Для жителей Первомайского района столицы...
 
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