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Накануне Дня Независимости в Беларуси продолжается марафон подарков
02.07.2020 22:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭто уже стало доброй традицией - перед праздником открывать социально значимые объекты. И для многих они долгожданные. Для жителей Первомайского района столицы сегодня открыли новые ясли-сад, которые уже с конца августа начнут принимать малышей. В Гомеле после реконструкции заработала обновленная магистраль, а в Национальной библиотеке многодетные мамы получили личные награды. Главные подарки в репортаже собрал Александр Лучонок.
Новые ясли-сад в Минске рассчитаны на 265 местЗа последние несколько лет этот жилой квартал в Первомайском районе столицы преобразился до неузнаваемости. Разросся новостройками, параллельно появляются кафе, магазины, зеленые зоны для отдыха. В перспективе здесь будет жить до 20 тысяч человек. В микрорайоне пускают корни в основном молодые семьи. Кажется, здесь создано все для качественной жизни. Однако до этого дня все же был нюанс: в шаговой доступности не было детского сада.
С дошколятами будут заниматься около четырех десятков педагогов: воспитатели, преподаватели музыки, дефектологи, психологи. Индивидуальный подход — залог хорошего воспитания ребенка, рассказывают специалисты. Ведь дети здесь будут, по сути, расти и проводить до 12 часов пять дней в неделю.
Настроение для детей создает яркий декор, игрушки, а родителей радуют отделка (просторные спальные комнаты в светлых цветах) и безопасность пребывания их малышей. В садике оборудована система видеонаблюдения, а территория ограждена высоким забором. Что касается обучения, есть музыкальный и компьютерный классы. В погоне за знаниями не забыли и о спорте. Оборудован тренажерный зал, несколько игровых площадок на открытом воздухе и просторный бассейн.
Обновленный детский сад открыли под БрестомОткрывать социально значимые объекты в преддверии 3 Июля - давняя традиция. Критерий при выборе подарка один - жизнь белорусов должна стать комфортнее. Так, в деревне Скоки, известной на всю страну благодаря усадьбе рода Немцевичей, сделали реконструкцию детского сада. Ведь всего 35 мест для активно развивающегося агрогородка и соседних населенных пунктов крайне мало.
Шаговая доступность дошкольного образования - приоритет развития регионов. Поэтому в Брестской области уже ведутся предпроектные работы по строительству нового крупного комплекса детский сад – начальная школа на почти 500 мест в деревне Тельмы. И не исключено, что для местных жителей он станет уже следующим подарком.
Орденом Матери наградили 37 женщин Минской области
Вообще День Независимости - праздник как в целом общества, так и отдельно каждого из нас, наших побед и достижений.
В Гомеле открыли обновленную улицу ШевченкоПредпраздничная атмосфера сегодня окутала всю страну. В Гомеле подарка к празднику особенно ждали водители. Реконструированную улицу Шевченко, которая пролегает возле железнодорожного и автовокзалов, наконец открыли. Изношенная магистраль стала шире в два раза, а количество полос увеличилось до четырех.
Радовать белорусов накануне 3 Июля - уже не только добрая традицияПовод еще раз подчеркнуть нашу независимость. А реконструированные и новые улицы, школы, детские сады - словно символ того, что белорусы умеют сохранять наследие старшего поколения и качественно его приумножать для комфортной жизни будущих жителей нашей страны.
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Это уже стало доброй традицией - перед праздником открывать социально значимые объекты. И для многих они долгожданные. Для жителей Первомайского района столицы...
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