«Любые провокации будут пресекаться». МВД обратилось к белорусам перед празднованием 3 июля

Источник материала: Tut.by

Перед праздничными мероприятиями по случаю Дня независимости МВД Беларуси обратилось к гостям и жителям страны.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Для обеспечения общественного порядка органы внутренних дел переведены на усиленный вариант несения службы. Места проведения праздничных мероприятий с наибольшим скоплением людей будут огорожены турникетами, а пройти можно будет через контрольно-пропускные пункты, оборудованные стационарными и ручными металлодетекторами.

— При проведении массового мероприятия его участники обязаны соблюдать общественный порядок и выполнять все законные требования организаторов проводимого массового мероприятия, сотрудников органов внутренних дел и представителей общественности, выполняющих обязанности по охране общественного порядка, — сообщает пресс-служба МВД.

Ведомство просит жителей Беларуси и гостей республики с пониманием отнестись к предпринимаемым мерам. Милиция просит сообщать о подозрительных лицах, об оставленных без присмотра в местах проведения праздничных мероприятий предметах и вещах.

— Сотрудники милиции не позволят омрачить память тех, кто отдал свои здоровье и жизнь за мир и спокойствие на белорусской земле! Любые провокации, в том числе политического толка, будут пресекаться в соответствии с действующим законодательством, — заявили в МВД.