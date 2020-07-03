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Теплый салат с печенью и апельсином

03.07.2020 09:04 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Возьмем: 
  • 300 граммов куриной печени,
  • два апельсина,
  • салатную смесь,
  • кунжут,
  • бальзамический уксус,
  • мед,
  • оливковое масло.
Из одного апельсина выжимаем сок. 

Апельсины богаты простыми сахарами (глюкоза, сахароза и фруктоза), однако имеют достаточно низкий гликемический индекс - от 31 до 51. Это связано с высоким содержанием клетчатки и полифенолов, которые замедляют всасывание углеводов.

В миске соединяем апельсиновый сок и по одной столовой ложке меда, бальзамического уксуса и оливкового масла. Добавляем соль и перец по вкусу, а затем перемешиваем до однородной консистенции. 

Каждую печенку промываем, очищаем и разрезаем пополам. В сковороде разогреваем масло и обжариваем кусочки до золотистой корочки. В конце приготовления солим и перчим по вкусу. 

Печень важно не пережарить. Если она станет серой внутри, то вкус будет горький и с металлическим привкусом. Идеальная печень розовая внутри, но без крови. 

Апельсин очищаем и вырезаем из него мякоть.На тарелку выкладываем салатную смесь, печень, кусочки апельсина. Поливаем заправкой.  Сверху посыпаем кунжутом. Подаем салат теплым.  

Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.

 
 
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Возьмем:  300 граммов куриной печени, два апельсина, салатную смесь, кунжут, бальзамический уксус, мед, оливковое масло. Из одного апельсина выжимаем сок.  ...
 
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