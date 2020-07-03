Источник материала: БT

300 граммов куриной печени,

два апельсина,

салатную смесь,

кунжут,

бальзамический уксус,

мед,

оливковое масло.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Теплый салат с печенью и апельсином Возьмем: 300 граммов куриной печени, два апельсина, салатную смесь, кунжут, бальзамический уксус, мед, оливковое масло. Из одного апельсина выжимаем сок. ...

Возьмем:Из одного апельсина выжимаем сок.В миске соединяем апельсиновый сок и по одной столовой ложке меда, бальзамического уксуса и оливкового масла. Добавляем соль и перец по вкусу, а затем перемешиваем до однородной консистенции.Каждую печенку промываем, очищаем и разрезаем пополам. В сковороде разогреваем масло и обжариваем кусочки до золотистой корочки. В конце приготовления солим и перчим по вкусу.Апельсин очищаем и вырезаем из него мякоть.На тарелку выкладываем салатную смесь, печень, кусочки апельсина. Поливаем заправкой. Сверху посыпаем кунжутом. Подаем салат теплым.Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.