Уважаемые жители, ветераны Великой Отечественной войны  Чашникского района!

Источник материала: Чырвоны прамень





Тепло и искренне поздравляем вас с главным государственным праздником Республики Беларусь, отражающим единство и духовную сплоченность нации, — Днем Независимости Республики Беларусь!

Это день нашей памяти, гордости за настоящее, ответственности за будущее.

С искренней благодарностью и признательностью мы преклоняемся перед светлой памятью тех, кто сложил головы в боях с фашистами, кто умер от ран в мирное время, кто поднимал из руин и пепла разрушенные города и села, фабрики и заводы. Мы всегда будем свято помнить тех, кто во имя нашего мирного будущего положил на алтарь Отечества свою жизнь.

Эстафету славных дел ветеранов войны достойно приняло молодое поколение.

Желаем всем доброго здоровья, мирного неба, благополучия, оптимизма и новых трудовых достижений на благо родной земли.

Л. В. ПЛЕШКО, председатель районного исполнительного комитета,

А. Д. КОСОВ, председатель районного Совета депутатов.

Уважаемые жители Чашникского района!

Поздравляю вас с Днем Независимости Республики Беларусь!

Это главный праздник для каждого жителя нашей страны!

Независимость нашего государства — заслуга тех, кто, не жалея собственной жизни, освобождал нашу землю от фашистских захватчиков, кто плодотворно трудился и трудится на благо нашей Родины!

Этот день объединяет нас в стремлении к миру, согласию, процветанию Беларуси, сохранению её героического прошлого!

Желаю вам здоровья, счастья, добра, благополучия и мирного неба над головой!

И. П. Левкович, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.

Уважаемые жители Чашникского района!

От всей души поздравляю вас с Днём Независимости Республики Беларусь. Это праздник, который является основой суверенитета нашего белорусского государства. Не случайно исторически он связан с датой освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

3 июля — это символ единства нашего общества, мира и стабильности, мужества и героизма, преемственности поколений, уважения традиций, позволяющий беречь и преумножать всё лучшее, накопленное старшими поколениями ради будущего.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, большого семейного счастья, мира, взаимопонимания, согласия и благополучия.

Пусть каждый день вашей жизни будет наполнен радостью, теплом и новыми достижениями!

И. Ф. Мартынов, депутат Палаты представителей

Национального собрания Республики Беларусь.

Дорогие друзья! Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны,

Вооруженных Сил Республики Беларусь!

От всего сердца поздравляю с праздником — Днём Независимости Республики Беларусь. Примите мои самые искренние поздравления. Желаю вам и вашим родным, близким здоровья, счастья, благополучия.

С праздником!

С Днем Независимости Республики Беларусь!

И. И. Полубинский, военный комиссар Чашникского района, подполковник.

Уважаемые ветераны войны и труда, жители Чашникского района!

Чашникская районная организация Белорусского общественного объединения ветеранов поздравляет вас с Днём Независимости Республики Беларусь и выражает огромную благодарность за ваши подвиг, патриотизм, за вашу веру. Желаю вам здоровья еще на много лет и мирного, ясного неба над головой.

Добра и счастья вам, любви родных и светлой радости.

В. В. Коваленко, председатель районной организации ветеранов.