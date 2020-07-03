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Беларусь отмечает День независимости - вот важные детали

03.07.2020 08:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня Беларусь отмечает День независимости (День Республики). Рассказываем, что это за праздник, как его будут отмечать. Здесь же — какую погоду обещают на сегодня и о чем предупреждает МВД минчан и гостей столицы.


День независимости (День Республики) в Беларуси отмечают 3 июля. Это государственный праздник, нерабочий день. Дата приурочена к годовщине освобождения Минска от фашистских захватчиков — это произошло 3 июля 1944 года.

До 1996 года День независимости в Беларуси отмечали 27 июля. Это дата подписания Декларации о суверенитете БССР в 1990 году. Празднование перенесли на 3 июля в 1996 году — этот вопрос обсуждался на референдуме.

Праздничные мероприятия сегодня пройдут по всей стране. Но центром торжеств уже привычно станет Минск.

Что будет: шествие, открытие фонтана и фейерверк

Начнется празднование с патриотического шествия «Беларусь помнит!» — оно в 10.00. Больше 5 тысяч человек пройдут по проспекту Независимости до площади Победы и возложат цветы к Вечному огню. Планируется, что в этом мероприятии примет участие президент страны Александр Лукашенко.


Что еще примечательного будет в Минске в этот день? Вечером на Свислочи откроется светомузыкальный фонтанный комплекс. Это подарок Сбербанка, и недешевый — стоит 2,5 миллиона долларов. Фонтан — рядом с парком имени Янки Купалы, там сегодня будет световое шоу, которое начнется в 20.00, а закончится в 23.00. Говорят, президент приедет и сюда.

Будет и концерт у стелы «Минск — город-герой», и фейерверк, который покажут в восьми точках: в сквере «Старостинская Слобода», парках Победы, Челюскинцев, Янки Купалы, Михаила Павлова, Уго Чавеса, в районе набережной водохранилища Дрозды, на площадке у «Чижовка-Арены».

Вот что будет происходить в Минске 3 июля (плюс список мест, где будет фейерверк)
 

Важные детали: перекрытые улицы, погода и предупреждение милиции

Вчера на минских дорогах были 9-балльные заторы. Люди накануне больших выходных покидали столицу.

Тем, кто остался праздновать в Минске, важно знать: несколько дорог в центре сегодня перекроют, маршруты автобусов изменятся. ГАИ рекомендует ездить на праздник на общественном транспорте: он будет ходить чаще обычного.
Какие дороги в центре перекроют и как пойдет транспорт 3 июля (карта)

Милицию на время праздника перевели на усиленный вариант службы.

Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова опубликовала в официальном телеграм-канале милиции обращение к гостям и жителям Беларуси. Вот о чем там предупреждают.

Традиционно места праздничных мероприятий огородят турникетами, проходить туда нужно через контрольно-пропускные пункты, «оборудованные как стационарными, так и ручными металлодетекторами». Особое внимание уделят и безопасности дорожного движения.

МВД напоминает, что участники массовых мероприятий обязаны соблюдать общественный порядок и выполнять законные требования их организаторов, сотрудников органов внутренних дел и «представителей общественности, выполняющих обязанности по охране общественного порядка». О подозрительных людях, предметах и вещах без присмотра просят сообщать.

«Сотрудники милиции не позволят омрачить память тех, кто отдал свои здоровье и жизнь за мир и спокойствие на белорусской земле! Любые провокации, в том числе политического толка, будут пресекаться в соответствии с действующим законодательством. Мы все — потомки народа-победителя. Давайте не забывать об этом. С праздником! С Днем независимости!» — пишет милиция.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня Беларусь отмечает День независимости (День Республики). Рассказываем, что это за праздник, как его будут отмечать.
 
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