В Пинском районе запустили интерактивную карту мест боевой славы Великой Отечественной войны

Источник материала: Полесская правда





Ко Дню Независимости Пинский райисполком завершил проект по увековечению памяти защитников Отечества 1941-1945 гг.

Сегодня, 3 июля, в главный государственный праздник страны, представители местной власти и общественности возложат цветы ко всем монументам, обелискам и памятным местам Пинского района, посвященным событиям Великой Отечественной войны. Теперь эти места появятся и на интерактивной карте воинской славы Пинского района.

Празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходит на Пинщине в течение всего года. На юбилей Победы власти решили создать интернет-каталог военно-мемориальных объектов, посвященных Великой Отечественной. Идея заключалась в том, чтобы предоставить пользователям сети возможность найти все воинские захоронения и памятники землякам, просмотреть списки павших героев, увековеченных на Пинщине.

Всего на территории Пинского района – 36 воинских захоронений и 53 памятника событиям времен Великой Отечественной войны. Каталогизированы и оцифрованы все паспорта, а также приложения, содержащие списки похороненных на Пинщине советских воинов, партизан и подпольщиков, жертв войны. На карту района с обозначениями населенных пунктов наложены значки, по клику на которые можно перейти на страницу интересующего объекта. Здесь содержатся фотоиллюстрация, краткое описание, координаты и привязка к google-карте. Для братских и индивидуальных могил доступны учетные документы – паспорта воинских захоронений и приложения к ним.

Теперь люди в любой точке мира могут самостоятельно изучить перечень мест воинской славы Пинского района времен Великой Отечественной войны, ознакомиться со списками увековеченных на территории района защитников Отечества и жертв войны.

Карта доступна на сайте pinsk-region.by в разделе «Достопримечательности».