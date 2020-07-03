ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Программа празднования Дня Независимости насыщенная

03.07.2020 09:18 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Проведем этот день вместе. Программа празднования насыщенная и в столице, и в республике. По всей стране работают наши корреспонденты - нас ожидают прямые включения, интервью, ждем гостей в студии, словом, наш информационный канал будет работать на протяжении всего дня для того, чтобы каждый мог стать частью этого важного события. А вот что именно и где будет проходить, забегая немного вперед, расскажем прямо сейчас. Небольшое превью. Итак, по традиции этим утром главные торжества пройдут, конечно же, на площади Победы. Там уже находятся наши коллеги. Наша съемочная группа заряжена и на Октябрьской площади, где работает выставка отечественного машиностроения, тут и Минский автомобильный завод, БелАЗ, БелДжи, Амкодор.  Также минчане вечером смогут увидеть уникальное водное шоу с открытия мультимедийного фонтана на Свислочи. Оно начнется в 20 часов в столичном парке имени Купалы. Кульминацией по традиции станет праздничный гала-концерт "Беларусь бязмежная" и, конечно же, фейерверк. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проведем этот день вместе. Программа празднования насыщенная и в столице, и в республике. По всей стране работают наши корреспонденты - нас ожидают прямые...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Пинском районе запустили интерактивную карту мест боевой славы Великой Отечественной войны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
03.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика