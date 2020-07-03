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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Программа празднования Дня Независимости насыщенная Проведем этот день вместе. Программа празднования насыщенная и в столице, и в республике. По всей стране работают наши корреспонденты - нас ожидают прямые...

Проведем этот день вместе. Программа празднования насыщенная и в столице, и в республике. По всей стране работают наши корреспонденты - нас ожидают прямые включения, интервью, ждем гостей в студии, словом, наш информационный канал будет работать на протяжении всего дня для того, чтобы каждый мог стать частью этого важного события. А вот что именно и где будет проходить, забегая немного вперед, расскажем прямо сейчас. Небольшое превью. Итак, по традиции этим утром главные торжества пройдут, конечно же, на площади Победы. Там уже находятся наши коллеги. Наша съемочная группа заряжена и на Октябрьской площади, где работает выставка отечественного машиностроения, тут и Минский автомобильный завод, БелАЗ, БелДжи, Амкодор. Также минчане вечером смогут увидеть уникальное водное шоу с открытия мультимедийного фонтана на Свислочи. Оно начнется в 20 часов в столичном парке имени Купалы. Кульминацией по традиции станет праздничный гала-концерт "Беларусь бязмежная" и, конечно же, фейерверк.