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Завершится праздничный день концертом, акцией "Споем гимн вместе" и фейерверком
03.07.2020 10:14 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ 23:00 огненное шоу раскрасит небо Минска. Салют будет дан в восьми точках. В сквере "Старостинская Слобода", в столичных парках Победы, Челюскинцев, Янки Купалы, Михаила Павлова, Уго Чавеса, в районе набережной водохранилища Дрозды, на площадке у "Чижовка-Арены".
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В 23:00 огненное шоу раскрасит небо Минска. Салют будет дан в восьми точках. В сквере "Старостинская Слобода", в столичных парках Победы, Челюскинцев, Янки Купалы,...
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