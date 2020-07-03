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Европа, Азия, Африка, обе Америки - весь земной шар поздравляет белорусов и Главу государства с Днем Независимости

03.07.2020 10:56 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Мировые лидеры - президенты и премьер-министры крупнейших держав, руководители международных организаций, члены монарших семей, просто известные политики, Европа, Азия, Африка, обе Америки - весь земной шар поздравляет белорусов и Главу государства с главным национальным праздником - Днем Независимости. 

Традиционно первые телеграммы от глав стран СНГ. Так, Президент России Владимир Путин отметил, что отношения между нашими странами развиваются в духе дружбы и союзничества, налажено продуктивное двустороннее сотрудничество, координация усилий в сферах внешней политики и обороны, реализуются масштабные совместные проекты.

Владимир Путин, Президент России: "Уверен, что вместе мы сможем обеспечить дальнейшее наращивание российско-белорусских связей на всех направлениях, а также конструктивного взаимодействия в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, ОДКБ и СНГ. Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов наших стран".

Поздравления также направили председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Наилучшие пожелания по случаю Дня Независимости Беларусь получила и от лидеров Армении, Азербайджана, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана и Молдовы.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Казахстана: "Под Вашим сильным руководством Республика Беларусь стала авторитетным и стабильным государством. Достигнуты впечатляющие успехи в реализации социально-экономических преобразований, повышении престижа страны на мировой арене".

Европа, Азия, Африка, обе Америки - весь земной шар поздравляет белорусов и Главу государства с Днем Независимости


Поздравительное послание направил и первый Президент Казахстана. Нурсултан Назарбаев пожелал белорусскому лидеру крепкого здоровья и новых достижений, а народу Беларуси мира и процветания.  Поступают поздравления и от глав стран Евросоюза. Так, наилучшие пожелания личного благополучия, а также счастливого будущего для белорусского народа передал Федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен. А Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что в последние годы двусторонние отношения стали ощутимо более интенсивными, в том числе и с Европейским союзом.


Искренние пожелания поступили и из Ватикана


Европа, Азия, Африка, обе Америки - весь земной шар поздравляет белорусов и Главу государства с Днем Независимости


Папа Римский Франциск: "В день, когда Беларусь отмечает День Независимости, я сердечно поздравляю Вас и весь белорусский народ. Я буду молиться и просить у Бога о достойной и мирной жизни в справедливости, братстве и здоровье для белорусского народа, что особенно важно в это трудное время пандемии".

Американский лидер Дональд Трамп в своем поздравлении подчеркнул - США остаются твердым сторонником независимости и суверенитета Беларуси. А Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил чрезвычайно важное значение в участии нашей страны в работе Организации Объединенных Наций по всей международной повестке. Наилучшие пожелания процветания и благополучия народу Беларуси передали также главы Китая, Индии, Италии, Швеции, Венгрии, Болгарии, Сингапура, Японии, Турции, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов, Венесуэлы, Пакистана и многие другие. 

 
 
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