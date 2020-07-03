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К тысячелетию Бреста была открыта развязка Западный обход - самая большая развязка Беларуси
03.07.2020 11:10 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Эксклюзив - у Марии Тройнич. Самая большая кольцевая развязка страны сверху похожа на солнце. Это как своеобразный символ транзитного города и подтверждение тому, что все дороги ведут через Брест. Западный обход начали строить по указу Президента. Большая стройка развернулась в нескольких километрах от государственной границы. Глобальный объект строили в две очереди. Проектировщикам нужно было соединить магистрали сразу нескольких стран, а также местные дороги. Западный обход построили в рекордные сроки - за два с половиной года. Одновременно на объекте работали больше 250 человек.
В длину мост получился два с половиной километра
А в его центре расположилась кольцевая развязка, которая целиком вылита из бетона. В нее как лучи сливаются четыре дороги. Огромный путепровод связал погранпереходы "Брест", "Мокраны" и "Козловичи". Это дало возможность транзитным грузовикам двигаться в объезд центра города. Что улучшило логистику для перевозчиков. А местные жители, наконец, забыли об утомительных пробках перед закрытыми переездами - развязку построили как раз над железной дорогой.
Движение по новому мосту запустили во время празднования тысячелетия Бреста
В церемонии открытия принял участие Глава государства. Желающих проехать по мосту одними из первых было так много, что выстроилась целая очередь. Несмотря на всю сложность моста, сориентироваться на нем легко. Все движение организовано по кольцу. По сути это обычный перекресток с круговым движением, только очень большой. Везде есть разметка, так что на дороге не растеряется даже новичок. Еще одна проблема, которую решил Западный обход, - экологическая. Благодаря тому, что исчезли пробки, стало меньше выхлопных газов. Так что Брест, который и так считается самым зеленым городом страны, стал еще чище.
Новая магистраль - Южный обход - будет огибать Брест с юга
Минуя центр города, транзитные машины смогут выезжать сразу на международную трассу М1. Которую, к слову, в ближайшем будущем планируют перестроить в автобан. Тоже первый в Беларуси.
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Город-герой недавно отметил свое тысячелетие. К юбилею областного центра была открыта развязка Западный обход, которой брестчане очень гордятся. К слову, она самая...
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