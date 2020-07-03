Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так По случаю Дня Независимости белорусы получают подарки. Этой традиции уже много лет По случаю главного государственного праздника - Дня Независимости - белорусы получают подарки. И этой традиции уже много лет. Например, в Бобруйске открылось новое...

По случаю главного государственного праздника - Дня Независимости - белорусы получают подарки. И этой традиции уже много лет. Например, в Бобруйске открылось новое здание подстанции скорой неотложной медицинской помощи. Сейчас здесь созданы все условия для работы фельдшеров и администрации, а также отдыха специалистов. Ежесуточно здесь дежурят 5 бригад, а это свыше 60 человек. Парк подстанции пополнился и четырьмя новыми машинами. Почти сотня молодых специалистов в этом году прибудет на свое первое рабочее место в Бобруйской центральной больнице.