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Гости студии - лауреаты спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи Михаил Волчков и Полина Черневская

03.07.2020 10:14 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь делает ставку на талант. Такой государственный вектор задал Глава государства. По его инициативе еще в середине 90-х были созданы сразу два фонда. Один направлен на социальную поддержку одаренных учащихся. Второй - на помощь талантливой молодежи.  И сейчас у нас в гостях лауреаты спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи, титулованные музыканты Михаил Волчков и Полина Черневская. 

 
 
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Беларусь делает ставку на талант. Такой государственный вектор задал Глава государства. По его инициативе еще в середине 90-х были созданы сразу два фонда. Один...
 
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