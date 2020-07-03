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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гости студии - лауреаты спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи Михаил Волчков и Полина Черневская Беларусь делает ставку на талант. Такой государственный вектор задал Глава государства. По его инициативе еще в середине 90-х были созданы сразу два фонда. Один...

Беларусь делает ставку на талант. Такой государственный вектор задал Глава государства. По его инициативе еще в середине 90-х были созданы сразу два фонда. Один направлен на социальную поддержку одаренных учащихся. Второй - на помощь талантливой молодежи. И сейчас у нас в гостях лауреаты спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи, титулованные музыканты Михаил Волчков и Полина Черневская.