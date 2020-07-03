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Гости студии - лауреаты спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи Михаил Волчков и Полина Черневская
03.07.2020 10:14 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБеларусь делает ставку на талант. Такой государственный вектор задал Глава государства. По его инициативе еще в середине 90-х были созданы сразу два фонда. Один направлен на социальную поддержку одаренных учащихся. Второй - на помощь талантливой молодежи. И сейчас у нас в гостях лауреаты спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи, титулованные музыканты Михаил Волчков и Полина Черневская.
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Гости студии - лауреаты спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи Михаил Волчков и Полина Черневская
Беларусь делает ставку на талант. Такой государственный вектор задал Глава государства. По его инициативе еще в середине 90-х были созданы сразу два фонда. Один...
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