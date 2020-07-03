ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

"Мы белорусы!". Детский кардиохирург Юрий Линник

03.07.2020 10:14 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Безусловно, все достижения нашей страны в разных сферах - это большой труд каждого - агрария, спортсмена, инженера, слесаря, учителя, врача. Все мы - независимо от профессии, званий и регалий - вносим свой вклад в развитие Беларуси.  Наш следующий рассказ - о человеке, который точно работает по призванию. По-другому в медицине никак, говорит, детский кардиохирург Юрий Линник. В профильном РНПЦ он вместе с коллегами выполняет сложнейшие операции. Хотя еще 20 лет назад помощь многие родители искали за рубежом. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Безусловно, все достижения нашей страны в разных сферах - это большой труд каждого - агрария, спортсмена, инженера, слесаря, учителя, врача. Все мы - независимо от...
 
Новости дня
Новости общества
 
По случаю Дня Независимости белорусы получают подарки. Этой традиции уже много лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
03.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика