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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Мы белорусы!". Детский кардиохирург Юрий Линник Безусловно, все достижения нашей страны в разных сферах - это большой труд каждого - агрария, спортсмена, инженера, слесаря, учителя, врача. Все мы - независимо от...

Безусловно, все достижения нашей страны в разных сферах - это большой труд каждого - агрария, спортсмена, инженера, слесаря, учителя, врача. Все мы - независимо от профессии, званий и регалий - вносим свой вклад в развитие Беларуси. Наш следующий рассказ - о человеке, который точно работает по призванию. По-другому в медицине никак, говорит, детский кардиохирург Юрий Линник. В профильном РНПЦ он вместе с коллегами выполняет сложнейшие операции. Хотя еще 20 лет назад помощь многие родители искали за рубежом.