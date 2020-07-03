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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Наши соотечественники и близкие друзья из Латвии прислали свои поздравления белорусам с Днем Независимости Сегодня трогательные и душевные поздравления приходят не только от важных дипломатических персон и политиков, а также и от наших диаспор и белорусских обществ из...

Сегодня трогательные и душевные поздравления приходят не только от важных дипломатических персон и политиков, а также и от наших диаспор и белорусских обществ из разных стран мира. Находясь вдалеке от родины, именно они продолжают белорусские традиции, сохраняют культурные ценности и, конечно, следят за успехами своих земляков на родине. Наши соотечественники и близкие друзья из Латвии прислали свои такие родные и теплые поздравления всем белорусам с Днем Независимости, с нашим праздником!