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Наши соотечественники и близкие друзья из Латвии прислали свои поздравления белорусам с Днем Независимости

03.07.2020 10:14 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня трогательные и душевные поздравления приходят не только от важных дипломатических персон и политиков, а также и от наших диаспор и белорусских обществ из разных стран мира. Находясь вдалеке от родины, именно они продолжают белорусские традиции, сохраняют культурные ценности и, конечно, следят за успехами своих земляков на родине. Наши соотечественники и близкие друзья из Латвии прислали свои  такие родные и теплые  поздравления всем белорусам с Днем Независимости, с нашим праздником!

Ивас Сормулис, руководитель Общества содействия латвийско-белорусским экономическим связям (Латвия): "Дорогие белорусы, сердечно поздравляю вас с Днем Независимости! От имени Латвийско-белорусского общества экономического сотрудничества желаю вам найти новые проекты, использовать порты и портовское хозяйство Латвии, в том числе преимущества, которые дает ЕС, и созидать, делать новые проекты. Удачи вам!"

Елена Грисле, руководитель Белорусского общества "Лянок" (Латвия): "Дорогие земляки! Поздравляю вас с прекрасным праздником, Днем Независимости Республики Беларусь. У Беларуси очень много достижений, и, конечно же, мы, находясь за рубежом, наблюдаем за историей, гордимся достижениями и рады за то, что мы белорусы. Ведь белорусов во всем мире отличает открытость души, горящие глаза и доброе сердце".

Анна Иване, заместитель директора Рижской белорусской основной школы имени Янки Купалы (Латвия): "Няхай ніколі больш наша зямля не ведае войн. Будем шчаслівыя, будзем стваральнай працай рабіць нашу радзіму шчаслівай, узнёслай, прыгожай і заўсёды маладой!"

 
 
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Сегодня трогательные и душевные поздравления приходят не только от важных дипломатических персон и политиков, а также и от наших диаспор и белорусских обществ из...
 
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