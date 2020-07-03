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О важной роли Беларуси на мировой арене, двусторонних контактах, участии в международных организациях и о цене независимости поговорили с Андреем Савиных
03.07.2020 10:29 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБеларусь за годы независимости заняла достойное место на международной арене, обрела надежных союзников и партнеров. Наши бренды узнают, продукция пользуется спросом. Во внешней политике страна делает ставку на открытость и конструктивность, принципиальность и гибкость. Беларусь доказала свою способность налаживать взаимовыгодный диалог и адекватно реагировать на вызовы современности. Как донор региональной безопасности республика стремится внести свой вклад в решение глобальных проблем, генерирует подходы и инициативы, предлагает объединяющую для всех членов международного сообщества повестку дня.
О важной роли Беларуси на мировой арене, двусторонних контактах, участии в международных организациях и о цене независимости мы побеседовали с председателем Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андреем Савиных.
Ольга Давидович, корреспондент:
- Сегодня мы отмечаем важный праздник - День Независимости. Какое Ваше личное отношение к этому празднику?
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
- Это праздник, ради которого было отдано очень много жизней. Это священный день. И это день уважения и памяти наших предков. Но с моей стороны я еще всегда воспринимал этот праздник как день ответственности. Ведь в конце концов в Великой Отечественной войне победили наши деды и отцы. А что сделали мы, чтобы быть достойными их подвига, их крови, их жизни? Мне кажется, это день, когда мы должны задуматься о собственной ответственности за будущее нашей страны. И наша задача действительно сделать все, чтобы эта земля процветала и благоухала, если хотите.
Ольга Давидович, корреспондент:
- Голос Беларуси звучит все чаще на международной арене и звучит все громче. В чем причина?
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
- Это действительно интересный феномен. Поскольку влияние Беларуси в международных организациях - особенно в системе ООН - больше масштабов самой страны. Причина в том, что мы сохранили каким-то образом глобальный подход в международных делах. Когда мы думаем не только об интересах собственной страны, мы думаем о благе всего международного сообщества, всего человечества. И это позволяет нам генерировать идеи, которые носят глобальный характер. Возьмем, например, инициативу Беларуси о неиспользовании космоса в гонке вооружений. Возьмем нашу инициативу, которая реализована фактически полностью, сформирована даже Международная коалиция по борьбе с торговлей людьми.
Это очень серьезная проблема, которая существовала до Беларуси, но именно Беларусь поставила ее на системную основу и предложила международные механизмы для ее реализации. А чего стоит предложение по проведению международной конференции по определению принципов нового мироустройства. То, что мы называем "Хельсинки-2". Это инициатива, которая, на мой взгляд, обогнала ситуацию в мире на 5 лет. То есть основные страны, мировые игроки должны сесть за стол переговоров по инициативе Беларуси. Эта идея уже сформулирована нами и вполне конкретно и осязаемо. И через два-три года она даст реальный результат.
Ольга Давидович, корреспондент:
- На данном этапе, каков уровень межпарламентского сотрудничества и какие страны и континенты в приоритете?
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
- Я считаю, что прежде всего мы должны формировать пояс взаимодействия и добрососедства на евразийском континенте. Парламентское собрание Беларуси и России - это первый и достаточно серьезный институт парламентского взаимодействия. Парламентская ассамблея СНГ. И это прямые контакты со всеми странами на материке Евразия - Китай, Турция, Иран, Индия, Юго-восточная Азия, Вьетнам. Безусловно, здесь необходимо сказать о развитии уровня контактов с нашими западными соседями - Европейским союзом. Причем, как с ЕС в целом - через Парламентскую ассамблею ОБСЕ, так и с отдельными странами. Я уверен, что у нас очень неплохие перспективы с Германией, Австрией, Швейцарией и со странами центральной Европы. Вне всякого сомнения, мы будем активизировать наши контакты и с Польшей, и с Чехией, и с Сербией. Здесь есть перспективы, и нам есть что предложить друг другу.
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О важной роли Беларуси на мировой арене, двусторонних контактах, участии в международных организациях и о цене независимости поговорили с Андреем Савиных
Беларусь за годы независимости заняла достойное место на международной арене, обрела надежных союзников и партнеров. Наши бренды узнают, продукция пользуется...
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