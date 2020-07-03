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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так О важной роли Беларуси на мировой арене, двусторонних контактах, участии в международных организациях и о цене независимости поговорили с Андреем Савиных Беларусь за годы независимости заняла достойное место на международной арене, обрела надежных союзников и партнеров. Наши бренды узнают, продукция пользуется...

Беларусь за годы независимости заняла достойное место на международной арене, обрела надежных союзников и партнеров. Наши бренды узнают, продукция пользуется спросом. Во внешней политике страна делает ставку на открытость и конструктивность, принципиальность и гибкость. Беларусь доказала свою способность налаживать взаимовыгодный диалог и адекватно реагировать на вызовы современности. Как донор региональной безопасности республика стремится внести свой вклад в решение глобальных проблем, генерирует подходы и инициативы, предлагает объединяющую для всех членов международного сообщества повестку дня.О важной роли Беларуси на мировой арене, двусторонних контактах, участии в международных организациях и о цене независимости мы побеседовали с председателем Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андреем Савиных.